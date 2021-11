Ana Carla Maza quartet: Bahia tour in prima nazionale assoluta a Palermo, Catania e Caltanissetta

Triplice concerto in prima assoluta italiana per la cubana Ana Carla Maza, invitata dall’Associazione Catania Jazz nell’ambito della stagione musicale del Circuito Jazzistico Siciliano.

Il 17 novembre al Teatro Golden di Palermo, il 18 all’ABC di Catania e il 19 al Margherita di Caltanissetta la cantante e violoncellista si esibirà in quartetto insieme al pianista Roger Mas, al batterista Marc Ayza e al percussionista Luis Guerra nel suo nuovissimo Bahia Tour.

Virtuosa della voce e del violoncello, Ana Carla è nata a Cuba quando Wim Wenders girava Buena Vista Social Club e ha mosso i primi passi sul palco a 10 anni per poi crescere velocemente a livello internazionale. Dopo il successo del suo album solista “La Flor”, firma lei stessa le composizioni per il quartetto del suo nuovo album, un tributo al quartiere Bahia de l’Avana dove ha trascorso la sua prima infanzia. Ana Carla proviene da una famiglia profondamente legata alla musica e ai viaggi. Suo nonno è fuggito dalla dittatura di Pinochet e si è stabilito in Francia nei primi anni 80. La musica è sempre stata presente nella sua vita e lei è quasi nata con un violoncello in braccio. Ana Carla Maza crea un universo musicale aperto, combinando jazz, musica classica e i colori dell’America Latina. Suoni cubani e brasiliani sono sotto i riflettori di Bahia, dove ritmi come Tango, Huayno e jazz si uniscono per disegnare un mondo di sensibilità e speranza. Un’avventuriera e una pioniera, come lei stessa afferma: “mi piace il violoncello perchè posso suonarlo come un basso jazz degli anni 50 o come un arco di un concerto classico”…

STAGIONI DEL CIRCUITO JAZZISTICO SICILIANO

Ottobre 2021 – Maggio 2022

Ana Carla Maza quartet

Bahia tour

prima nazionale assoluta

ANA CARLA MAZA – voce e violoncello

ROGER MAS – pianoforte

MARC AYZA – batteria

LUIS GUERRA – percussioni

Mercoledì 17 novembre

Nomos Jazz

X edizione

Teatro Golden – Palermo

Giovedì 18 novembre

Catania Jazz

XXXVIII stagione

Teatro ABC – Catania

Venerdì 19 novembre

Nissa Jazz

XXVII edizione

“Women in Jazz”

Teatro Comunale Regina Margherita – Caltanissetta

IL PROGRAMMA A SEGUIRE

Kadri Voorand & Mihkal Malgand

Catania 25 novembre – Caltanissetta 26 novembre – Palermo 27 novembre

(esclusiva nazionale )

George Cables & Piero Odorici quartet

Catania 8 dicembre – Palermo 9 dicembre

2022

Cettina Donato & Ninni Bruschetta tentet

Palermo 22 gennaio

Musica Nuda (Magoni e Spinetti)

Palermo 12 febbraio

Eva Fernandez trio

Catania 24 febbraio – Palermo 25 febbraio – Caltanissetta 26 febbraio

(prima nazionale assoluta )

Viyaj Iyer & Linda Oh trio

Catania 10 marzo – Palermo 11 marzo

Johanna Summer

Catania 18 marzo – Palermo 19 marzo – Caltanissetta 20 marzo

(prima nazionale assoluta)

Sissy Castrogiovanni quartet

Catania 24 mar – Palermo 25 – Caltanissetta 26

(prima nazionale assoluta)

Roosevelt Collier

Catania 13 aprile

NOA 30 Anniversary Tour

Caltanissetta 9 maggio – Palermo 10 maggio

Tutti gli abbonamenti e biglietti per i concerti si possono acquistare sui siti www.ctbox.it e www.diyticket.it

Infoline:

PALERMO +39 091 6264702, CALTANISSETTA +39 348 3206302, CATANIA +39 342 326 3336

Sito web ufficiale: https://www.cataniajazz.com/

