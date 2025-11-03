Anche a EICMA la Federmoto è #SempreAlTuoFianco

Milano: EICMA è la vetrina delle novità, è il luogo dove migliaia di appassionati si ritrovano per condividere la loro vera, infinita passione.

E’ uno dei grandi eventi in cui la Federazione Motociclistica Italiana si presenta come realtà capace di unire tutte le sfumature del motociclismo: l’adrenalina dello sport, la cultura del mototurismo, l’impegno per la sicurezza stradale e la tutela del patrimonio storico. Ecco perché la FMI è #semprealtuofianco: intercetta la passione di tutti i motociclisti ed è pronta a farlo anche a Milano dal 4 al 9 novembre. Dove? Al padiglione 5, spazio E87 in uno stand che ospiterà conferenze, talk ed eventi. Ma sarà anche un punto di riferimento per coloro che vorranno scoprire tutte le opportunità legate al Tesseramento e ai progetti FMI presenti e futuri.

In occasione dell’evento, la Community FMI avrà la possibilità di accedervi con una tariffa agevolata, disponibile online sulla piattaforma MyFMI. Basterà seguirele istruzioni alla voce “Convenzioni – EICMA”. Il biglietto d’ingresso potrà essere acquistato al prezzo speciale di 14,00 euro, a cui si aggiungono 1,50 euro di costi fissi di gestione. Il costo per i non tesserati è di 20,00 euro (più 1,50 di gestione).

Il primo appuntamento della settimana allo stand FMI sarà, martedì alle 17.00, la presentazione del progetto GPJunior 2026, competizione realizzata in collaborazione con Ohvale, collocata all’interno del CIV Junior e che ha riscosso un incredibile successo nella sua stagione di avvio, il 2025. Mercoledì alle 15.20 spazio alla conferenza Learn – Ride – Enjoy – Repeat, campagna europea pensata per incoraggiare motociclisti principianti ed esperti a seguire corsi di guida di alta qualità, tra cui quelli della Federmoto. L’appuntamento è organizzato da ACEM e FIM in collaborazione con la FMI.

Con l’apertura di EICMA al pubblico, aumenteranno le attività allo stand federale. Giovedì 6 novembre sarà all’insegna della velocità con la presentazione della V2 Future Champ Ducati Academy (11.30) e con il Talk insieme ai campioni del CIV Alessandro Delbianco e Luca Ottaviani (ore 15.00). Prima, alle 14.00, l’attesissimo appuntamento con Pillole di Guida, dove sarà possibile assimilare alcuni suggerimenti sulla tecnica, e alle 17.00 la presentazione di Top Secret, secondo volume della collana Metalli Preziosi.

Il venerdì si aprirà con la presentazione del calendario del CIV femminile (ore 12.00) per poi lasciare spazio, dalle 13.00, al Campione del Mondo E2 Andrea Verona e successivamente a Pillole di Guida. Alle 16.30 appuntamento imperdibile con la presentazione di “Se sei incerto…tieni aperto”, libro dedicato all’indimenticabile Giò Di Pillo. Uscendo dallo stand FMI, la Sala Martini ospiterà alle 15.00 le Premiazioni dei tricolore Motocross e alle 17.00 l’anteprima del Docufilm sulla 6Days, disponibile su FedermotoTV già al termine della proiezione.

Il sabato sarà senza sosta. La presentazione dei calendari del mototurismo (ore 11.00) anticiperà la Presentazione del trailer della serie “Moto d’Italia- cultura oltre la pista” (ore 12.30), progetto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, volto a promuovere all’estero l’immagine delle aziende motociclistiche italiane. Seguiranno le Pillole di Guida, la presentazione del libro “Vespiste e Motocicliste” e le premiazioni dell’Italiano Trial Indoor. L’appuntamento per chi ama il fuoristrada mototuristico è al Padiglione 18 dove, alle 16.30, si terranno le premiazioni del Trofeo EICMA Adventure Series. Infine, domenica alle 11.00, spazio all’ultimo appuntamento con Pillole di Guida.

I profili Instagram e Facebook della FMI seguiranno EICMA giorno per giorno, ora per ora. Allo stand FMI sarà possibile richiedere informazioni su ciò che riguarda il Tesseramento FMI, sull’iscrizione delle moto al Registro Storico e su tutte le attività della Federazione, siano esse legate allo sport o all’utenza. Disponibile, inoltre, il merchandising ufficiale FMI realizzato da Macron. Davvero interessanti le moto esposte: la Honda Crf 300 di Manolo Morettini, vincitore della 6Days, una Ohvale GP7, una Bmw S1000rr e un Sidecarcross che attirerà la curiosità di molti. Nell’area esterna MotoLive, infine, saranno numerose le manifestazioni sotto l’egida FMI.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Siamo alla vigilia di un’edizione di EICMA molto importante e ricca di contenuti. La FMI vuole essere ancora una volta al fianco dei motociclisti aprendo le porte del proprio stand, accogliendoli e proponendo loro contenuti di massimo interesse. ll Salone milanese sarà un’occasione per consolidare le già ottime relazioni con i rappresentanti di Case e istituzioni, con i nostri Moto Club e Tesserati e con tutti coloro che amano il motociclismo; è un appuntamento per noi fondamentale sotto tutti i punti di vista. Proporremo numerosi eventi con l’obiettivo di diffondere la cultura e le storie che il motociclismo sa raccontare”.