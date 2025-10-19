Anche a Palermo la campagna “C’è posto per te”

L’appello di Ferrandelli a partecipare: «Occasioni di incontro e confronto come questo vogliono essere motore di crescita sociale e segno tangibile di speranza»

Arriva a Palermo la campagna “C’è posto per te”, il truck dei servizi per il lavoro in tour per la penisola promosso da Sviluppo Lavoro Italia, in collaborazione con la Regione Siciliana, il Comune di Palermo e i Centri per l’Impiego. L’iniziativa, con un’attenzione particolare a giovani e donne, mira a informare, orientare e favorire l’inserimento lavorativo attraverso strumenti concreti di formazione, networking e incrocio tra domanda e offerta. Inoltre, sensibilizza i cittadini sulle opportunità offerte dalle politiche nazionali e regionali, rendendo i servizi più accessibili nel territorio.

La conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa è in programma martedì 21 ottobre, alle ore 11.00, in piazza Verdi. Per il Comune di Palermo presenzierà l’assessore alle Politiche giovanili Fabrizio Ferrandelli. Parteciperanno anche Paola Nicastro, presidente e amministratore delegato di Sviluppo Lavoro Italia, e Nuccia Albano, assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Regione Siciliana.

«Vedere i giovani impegnati in riflessioni costruttive è la migliore garanzia per una convivenza futura realmente democratica e pacifica – dichiara l’assessore Ferrandelli – che lancia un appello ai giovani palermitani a partecipare all’evento. «Siamo pienamente consapevoli del disagio che colpisce in particolare questa fascia d’età – dice – ed è per questo che il nostro impegno deve tradursi in azioni concrete, focalizzate sul tema del lavoro e, soprattutto, sull’occupazione giovanile. In momenti delicati, come quello che stanno vivendo in questi giorni i ragazzi e le ragazze della nostra città, occasioni di incontro e confronto come questo vogliono essere motore di crescita sociale e segno tangibile di speranza».

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi al seguente link:

https://forms.gle/JcKU3643SNjLjMmPA

Le adesioni si chiuderanno entro le ore 20.00 di lunedì 20 ottobre 2025.

Com. Stam.