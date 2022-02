Anche la stilista Ivana Todaro alla Fashion Week di Milano

La Fashion Week (Settimana della Moda), dedicata alla Moda Donna, è un avvenimento della durata di circa una settimana, che permette agli stilisti di presentare le loro ultime collezioni, mostrando al pubblico quali sono le ultime tendenze.

La prima settimana della moda di Milano si è svolta nel 1958. La manifestazione di quest’anno, organizzata dal grande professionista e imprenditore Prasanna Weerasoorya, per far conoscere brand di fama e designer emergenti che intendono collocarsi nel mercato della Moda Internazionale, è prevista nei giorni 25 e 26 febbraio, alle ore 16:00, presso l’Hotel dei Cavalieri, in Piazza Duomo e presentato da Riccardo Pagan. In questa edizione parteciperà anche la stilista internazionale Ivana Todaro, ti­to­la­re e ma­na­ger del mar­chio “Dia­man­te Spo­sa Hau­te Cou­tu­re” che recentemente ha inaugurato una nuova sede operativa in via Monte Napoleone a Milano, via che viene paragonata a quella degli Champs Elysees oppure alla Fifth Avenue a New York ed oggi è il maggior polo per il prêt-à-porter mondiale. Questo rappresenta un momento straordinario e un traguardo importante per il marchio “Diamante Sposa” che approda decisamente e definitivamente anche nel grande mondo della moda e nei prossimi giorni sarà allestito un ufficio, una sala prove e potrà ricevere clienti da tutto il mondo. Rimarrà, comunque, operativa la sartoria ufficiale della Todaro che ha sede in Cortile Battaglia n. 10, CAP 9002, ad Alia (PA). Tra gli ospiti annunciati ci saranno Mousa Mohammed, Edoardo Liem e Meida Liem, proprietari di barocco jewelry e numerose top model internazionali.

Com. Stam.