anchequestanno scelgo la FIPE! Dal 1° ottobre scatta la campagna tesseramento e affiliazione 2025

“#anchequestanno” è il concept scelto dalla FIPE per lanciare la campagna riaffiliazione e tesseramento 2025, per sottolineare la volontà, che si rinnova di anno in anno dei nostri tesserati, di appartenere alla community FIPE.

Dal 1° ottobre è possibile rinnovare il Tesseramento e la Riaffiliazione (per le Associazioni e Società Sportive) per l’anno 2025 che, #anchequestanno, hanno scelto l’eccellenza della formazione, della cultura fisica, della forza.

L’eccellenza di una disciplina, la pesistica olimpica, che come raccontiamo nel video promo non solo è stata in grado di confermare i suoi alti livelli olimpici, ma quest’anno è stata in grado di raggiungere anche i massimi livelli paralimpici con la prima medaglia del settore; una disciplina di cui sono sempre più visibili i benefici a tutti i livelli, per tutte le età, per tutti gli sport, perché tante sono le FSN che stanno scoprendo l’efficacia della pesistica olimpica come base essenziale per la propria realtà sportiva.

L’eccellenza di una Federazione che negli ultimi anni è cresciuta in maniera esponenziale, basando la sua forza sul territorio, sui Comitati, sulle Società/associazioni sportive, supportandole in ogni momento.

#anchequestanno la campagna di Tesseramento e di Riaffiliazione mette in campo le nostre storie per raccontare la passione del nostro sport. Sono le storie di Tecnici, Atleti come Nino Pizzolato e Donato Telesca che hanno conquistato delle medaglie olimpiche e che rappresentano, in Italia e all’estero, la FIPE! Oggi ci sono loro, domani potresti esserci tu!

La Campagna di Tesseramento 2025 vuole raccontare l’orgoglio e l’appartenenza alla FIPE attraverso la gloriosa storia delle società, degli atleti e dei tecnici.

#anchequestanno I M FIPE 2025.

CS