ANCI, Anastasi (pres. Formez): la democratizzazione di informazione e processi favorisce le idee e non il peso economico e demografico

Bologna. “Innovazione e tecnologia possono consentire la democratizzazione di informazioni e processi al fine di dare più spazio alle idee piuttosto che al peso economico e demografico delle realtà pubbliche”.

Lo ha dichiarato il presidente di Formez, Giovanni Anastasi, intervenuto oggi all’evento “Piccoli Comuni motori di comunità”, nell’ambito della 42° Assemblea Annuale di ANCI, a Bologna.

Il presidente Anastasi è intervenuto su “IA e democratizzazione delle informazioni nel settore pubblico”. “Quello dei Comuni e dei piccoli Comuni – ha aggiunto Anastasi – è un terreno importantissimo per noi.

Abbiamo lavorato tanto in questa direzione. In un mondo dove l’Intelligenza Artificiale porterà a una diminuzione dei nozionismi, sarà importante supportare quei luoghi che non possono contare su un alto livello di specializzazione, e con i piccoli Comuni lo facciamo, ad esempio, attraverso il supporto nella realizzazione automatica o semiautomatica di documenti. Le potenzialità dell’IA vanno utilizzate per avvicinare i cittadini al mondo delle Pubbliche Amministrazioni. L’esempio classico è quello dell’assistente virtuale per i concorsi, che è stato creato per ridurre le barriere tra i cittadini e la PA”.

“I piccoli Comuni – ha chiuso Anastasi – si mostrano molto interessanti a livello di innovazione. Sono circa settanta le amministrazioni che hanno proposto progetti nell’ambito del contest PA Ok, e circa il 20% di questi provengono da Comuni al di sotto dei 5mila abitanti, che si pongono così come soggetti che creano opportunità di valore pubblico”.

Com. Stam. + foto