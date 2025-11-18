ANCI Sicilia: domani incontro con l’Assessore Colianni sull’emergenza relativa al conferimento della plastica e sui suoi effetti sulla raccolta differenziata

ANCI Sicilia incontrerà domani mattina l’Assessore regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Francesco Colianni, unitamente ai rappresentanti di COREPLA e delle SRR per affrontare le criticità che stanno interessando i comuni siciliani, con particolare riferimento alla grave emergenza relativa al conferimento degli imballaggi in plastica e ai conseguenti effetti negativi sull’intero sistema di raccolta differenziata, oltre che alle difficoltà crescenti nel settore dei rifiuti tessili.

L’incontro è stato richiesto da ANCI Sicilia sulla base delle numerose segnalazioni pervenute dai comuni dell’Isola e alla luce dei confronti avuti in sede nazionale durante la recente Assemblea ANCI di Bologna, nel corso della quale si è discusso ripetutamente sia con i referenti di CONAI sia con la delegazione nazionale di ANCI.

Da tali interlocuzioni e dalle comunicazioni degli enti locali è emersa chiaramente la necessità e l’urgenza di definire come affrontare l’emergenza in ambito regionale.

“Una delle principali cause dell’attuale emergenza sulla plastica – evidenziano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’ ANCI Sicilia – è il blocco dei ritiri operato dai consorzi di filiera Corepla e Coripet che ha determinato in Sicilia la rapida saturazione degli stoccaggi negli impianti. Tale situazione sta impedendo ai comuni di conferire la plastica raccolta e determina gravissimi problemi sul piano organizzativo e seri rischi sul piano igienico-sanitario. Oltre alle conseguenze sul piano finanziario e della capacità degli enti di mantenere i livelli di raccolta differenziata raggiunti negli ultimi anni.

Parallelamente, anche il settore dei rifiuti tessili presenta criticità ormai strutturali che richiedono un intervento immediato per evitare ulteriori aggravi gestionali ed economici per gli enti locali”.

Pur trattandosi di fenomeni di dimensione nazionale, l’ANCI Sicilia ritiene indispensabile avviare immediatamente, su base regionale, una verifica puntuale delle iniziative da intraprendere per prevenire ulteriori criticità e scongiurare il rischio che tali problematiche possano evolvere in una vera e propria emergenza regionale.

L’Associazione dei comuni siciliani si augura che dall’incontro di domani mattina possano emergere percorsi condivisi, un adeguato coordinamento con le filiere consortili e le misure necessarie per garantire ai comuni siciliani un supporto reale nella gestione di due flussi che rischiano di assumere carattere emergenziale nel giro di poche settimane.

Com. Stam.