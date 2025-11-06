ANCI Sicilia formula alla neo eletta Presidente della Sezione di Controllo della Corte dei Conti gli auguri di buon lavoro

L’ANCI Sicilia, nelle persone del suo Presidente, Paolo Amenta, e del segretario generale, Mario Emanuele Alvano, desidera esprimere le più vive congratulazioni alla Dott.ssa Maria Rachele Aronica per la sua nomina a Presidente della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti.

ANCI Sicilia formula alla neo eletta Presidente gli auguri di buon lavoro in questo nuovo e prestigioso incarico, certa che la sua comprovata esperienza e professionalità saranno un valore aggiunto per la gestione e il controllo della spesa pubblica regionale.

L’Associazione sottolinea l’importanza del ruolo svolto dalla Corte dei Conti per la regolarità amministrativa e contabile degli Enti Locali e, in tal senso, si augura che la proficua collaborazione istituzionale finora in essere tra ANCI Sicilia e la Sezione di Controllo possa continuare e rafforzarsi ulteriormente, in uno spirito di leale cooperazione a beneficio dell’intera comunità siciliana.

Com. Stam.