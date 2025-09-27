ANCI Sicilia: Solidarietà al sindaco di Catania Trantino dopo l’episodio offensivo diffuso sui social

ANCI Sicilia esprime la massima solidarietà al sindaco di Catania, Enrico Trantino, per il grave e inaccettabile gesto compiuto nei suoi confronti e diffuso sui social.

“Episodi di questo tipo – hanno dichiarato PaoloAmenta e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente Presidente e segretario generale di ANCI Sicilia – destano forte preoccupazione perché contribuiscono ad alimentare un clima allarmante, nel quale, oltre ai noti problemi di sicurezza urbana, i sindaci risultano sempre più sovraesposti all’opinione pubblica, anche attraverso l’utilizzo incontrollato dei social media”

“Ricordiamo – proseguono Amenta e Alvano – che i primi cittadini rappresentano le istituzioni e operano quotidianamente nell’interesse delle comunità: meritano rispetto e sostegno, non attacchi o spettacolarizzazioni”.

Conclude il Presidente di ANCI Sicilia: “È urgente una riforma normativa che contrasti con decisione gli attacchi via social nei confronti delle pubbliche istituzioni, affinché venga tutelata la dignità e la sicurezza di chi le rappresenta”.

Com. Stam. + foto ANCI Sicilia