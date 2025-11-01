ANCI Sicilia, solidarietà al sindaco di Vicari Antonio Miceli

“Apprendiamo – dichiarano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente Presidente e segretario generale di ANCI Sicilia – della minaccia di evidente stampo mafioso perpetrata ai danni del primo cittadino di Vicari.

Ribadiamo che le minacce, sotto qualsiasi forma, sono incompatibili con i valori democratici e con il servizio pubblico che viene reso attraverso le istituzioni comunali. Gli amministratori hanno il dovere di continuare a lavorare nell’interesse dei propri cittadini e nessuno riuscirà a distruggere il cammino per la legalità”.

