Continuano gli avvistamenti di cinghiali che passeggiano in tranquillità, questa volta in via Trionfale, a Roma fra le auto, i passanti ed i tavolini dei bar. I cinghiali, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, ormai si muovono indisturbati nella Capitale, come questa mamma con nove cuccioli e altri tre esemplari, molto grossi, , immortalati in un video mentre passeggiano indisturbati lungo la via, in fila.

Un problema noto, che molto ha a che fare con la presenza dei rifiuti cibo, per loro, e molto e con una mancata gestione degli ungulati che non spetta al Comune come prevede il protocollo del settembre 2019 sottoscritto da Regione, Città Metropolitana e Roma Capitale. Un documento nato “per attivare uno strumento idoneo per gestire e limitare al massimo la presenta di tali animali in ambiti urbani e periurbani allo scopo di mitigare le problematiche legate alla loro presenza, con particolare riferimento agli incidenti stradali, segnalate più volte da cittadini, associazioni ed istituzioni. Ecco il video:

Com. Stam. fonte “Sportello dei Diritti”