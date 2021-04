Gabriele Mariani: “La sosta gratuita sottrae 24 milioni l’anno alle casse del Comune che potrebbero essere utilizzati per mettere in sicurezza il trasporto pubblico”

La decisione della giunta comunale di continuare a lasciare ancora gratuita la sosta per i non residenti, gratuito l’ingresso in centro delle auto fino alle 10 e libera la circolazione delle auto inquinanti (area b sospesa) lascia perplessi.

“Da oggi Milano torna arancione e riprendono molte attività finora chiuse – dichiara Gabriele Mariani candidato sindaco per Milano in Comune e Lista Civica AmbientaLista – C’è bisogno di spazio sui mezzi e per i mezzi pubblici per superare la comprensibile paura di chi oggi, vedendo le immagini dei bus affollati, preferisce l’auto privata. Pagare la sosta vuol dire contribuire al potenziamento del trasporto pubblico e a una maggiore sicurezza per chi lo utilizza. Strano che un sindaco verde non ci pensi”.

La sosta a pagamento a Milano, per quanto non adeguatamente controllata, genera 24 milioni di euro ogni anno, risorse che dovrebbero essere dedicate al trasporto pubblico locale: più corse, autobus ecologici, agevolazioni o gratuità per le fasce di utenza più colpite dalla crisi economica.

La vicina Monza ad esempio da mercoledì 14 aprile ripristinerà il pagamento sulle strisce blu. In tutta Europa ed in Italia ci risulta che la sosta nelle grandi città sia a pagamento tranne che a Budapest dove è gratis per una legge di Orban contro il volere del sindaco.

