Ancora tricolore per BB Competition: con Liberato Sulpizio nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco

LA SPEZIA (SP), 23 FEBBRAIO 2024 – BB Competition è pronta a confermare le proprie ambizioni, sulle strade della massima espressione rallistica nazionale: la scuderia spezzina sarà ancora parte integrante del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, contesto che chiamerà all’agonismo Liberato Sulpizio.

Al driver laziale, già protagonista nel Tricolore 2023, sarà ancora affidato il volante della Hyundai i20 Rally2 messa a disposizione dal team Friulmotor ed equipaggiata con pneumatici Michelin. Al fianco del portacolori della squadra spezzina si alterneranno, nel ruolo di copilota, Alessio Angeli e Mattia Cipriani. Il programma prevede la partecipazione a tutti gli appuntamenti inseriti nel calendario di campionato, tra i quali anche il Rally di Roma Capitale valido per il FIA European Rally Championship.

“Sono felice dell’accordo, rinnovato anche per questa stagione. Credo sia frutto di un ottimo lavoro svolto in concerto tra equipaggio, team e scuderia – il commento di Liberato Sulpizio – la novità è rappresentata dal mio ritorno alle competizioni con pneumatici Michelin. Al mio fianco non vi sarà solo Alessio Angeli, con cui ho condiviso gran parte delle mie stagioni sportive ma anche un altro valido codriver come Mattia Cipriani. L’obiettivo è quello di migliorare ulteriormente la posizione acquisita lo scorso anno, i propositi e le condizioni per farlo ci sono tutti. Ringrazio i miei partner, che hanno confermato l’impegno della passata stagione e con i quali condividerò ancora le strade del Tricolore”.

Fondamentale, ai fini della partecipazione al Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, la partnership tra BB Competition e Eagle srl, connubio che verrà espresso anche in alcune gare valide per la Coppa Rally di Zona, che verranno affrontate come impegnativo test in ottica tricolore.

Nella foto (free copyright ACI Sport): Liberato Sulpizio in azione.

