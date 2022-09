Ancora tricolore per Jolly Racing Team: al Rally Vermentino con Simone e Riccardo Baroncelli

La scuderia larcianese attesa protagonista sulle strade dell’appuntamento valido per il Campionato Italiano Rally Terra, in programma nel fine settimana in Sardegna. Peugeot 208 Rally4 per Simone Baroncelli, Mitsubishi Lancer Evo VIII per il padre Riccardo.

Larciano. É pronta ad interpretare un nuovo impegno di spessore, la scuderia Jolly Racing Team. Il sodalizio di Larciano sarà chiamato al riscontro cronometrico sui chilometri del Rally Vermentino, appuntamento valido per il Campionato Italiano Rally Terra in programma nel fine settimana in Sardegna. A rappresentare la squadra valdinievolina sarà la famiglia Baroncelli, parte integrante della gara con la partecipazione di Simone – in gara su Peugeot 208 Rally4 – e del padre Riccardo, che a disposizione avrà la Mitsubishi Lancer Evo VIII.

Ad affiancare Simone Baroncelli, sull’esemplare messo a disposizione da GF Racing, sarà Filippo Alicervi, copilota con il quale il pilota montalese ha già condiviso il Prealpi Master Show 2019. Tre secondi gradini del podio di categoria in altrettanti impegni: questo il soddisfacente trend che ha interessato il driver di Jolly Racing Team, espresso al Rally Valdinievole e Montalbano e nelle due manche del Tricolore Rally, il Rally Adriatico ed il San Marino Rally.

“Partiamo con la consapevolezza di poter fare bene – il commento di Simone Baroncelli – una nuova esperienza su prove da Mondiale, dure, tecniche. L’affiatamento in abitacolo c’è, teniamo a far bene in un confronto che vanta un grande elenco iscritti”.

Ritorno al volante della Mitsubishi Lancer Evo VIII per Riccardo Baroncelli. A condividere con lui l’abitacolo della “nipponica” a trazione integrale sarà Alessio Sandri, compartecipe della terza apparizione stagionale del driver dopo le esperienze vissute sugli sterrati del Rally Terra Valle del Tevere e del Rally Città di Foligno.

A rappresentare i colori della scuderia “della Valdinievole” saranno anche i copiloti. Tre, nell’occasione: Chiara Lombardi, Simone Brachi e Giovanni Foscarini.

Quasi 73 i chilometri di prove speciali che infiammeranno il Nord Sardegna. Motori accesi da venerdì, dall’ormai tradizionale cornice di Loiri Porto San Paolo, location dalla quale i protagonisti della manche tricolore si dirigeranno verso i tratti cronometrati in programma. Berchidda, sarà invece la sede che ambienterà la cerimonia d’arrivo, in programma sabato nel primo pomeriggio.

Nella foto (Acisport): Simone Baroncelli in azione al Rally Adriatico.

