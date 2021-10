Nella giornata di ieri, il Sindaco Tranchida ha ricevuto un defibrillatore donato da parte dell’Associazione ANCoS in collaborazione con Confartigianato Trapani.

Per volontà dell’amministrazione, condivisa anche dai donanti, l’importante strumento salvavita – adatto per ogni tipo di ambiente dagli impianti sportivi alle aziende passando per eventi pubblici al chiuso ed all’aperto – sarà di fatto itinerante, ossia a disposizione di tutte quelle manifestazioni per le quali gli organizzatori dovessero farne richiesta. “Grazie all’Associazione Nazionale delle Comunità Sociali e Sportive di Confartigianato ed alla sua presidente Maria Barraco, a Confartigianato Impresa Trapani con il presidente Emanuele Alessandro Virzì ed il segretario Antonino Bertolino per la donazione del defibrillatore che va a tutela di tutti i trapanesi e di chi, speriamo mai, dovesse averne la necessità – dichiara il sindaco Tranchida -. Un defibrillatore presente in occasione di eventi aperti al pubblico, previa richiesta, è certamente garanzia di sicurezza in più tanto per gli organizzatori quanto per tutti i presenti”.

Com. Stam.