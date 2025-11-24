Andata playout A1 maschile: Ct Palermo corsaro a Perugia

Un grandissimo Piraino che supera Passaro trascina i compagni alla vittoria per 4-2. Domenica 30 novembre la gara di ritorno in viale del Fante

Sarà AT Verona a sfidare anche quest’anno il Ct Palermo al femminile per la vittoria dello scudetto. Appuntamento al 6 dicembre alla Stampa Sporting Torino

Il Ct Palermo al maschile mette a segno una vittoria preziosissima a Perugia sul campo in terra indoor dello Junior Tennis Club. A causa della pioggia, si è svolto un match di seguito all’altro determinando così la conclusione del secondo e ultimo doppio alle ore 22.

Nota di merito per il 22enne mancino Gabriele Piraino capace di battere in tre set il forte giocatore perugino, ex 89 al mondo, Francesco Passaro. Piraino era reduce dai quarti di finale al Challenger 75 di Montemar dove aveva sconfitto lo spagnolo Daniel Merida, 160 Atp.

Il tennista del vivaio del Ct Palermo ha portato a casa anche il punto del doppio insieme al tedesco 28enne Adrian Oetzbach, 590 Atp, (battuti in due set Passaro e l’ex Alessandro Giannessi).

Gli altri due punti portano la firma del licatese 25enne Luca Potenza vittorioso su Tomas Gerini e di Oetzbach che ha prevalso sull’olandese Stijn Slump, 624 del ranking.

Niente da fare per Francesco Mineo, sconfitto da Gilberto Casucci e per la coppia Potenza – Riccardo Surano che ha ceduto a Slump e Casucci.

Una vittoria molto importante e per nulla scontata alla vigilia, in virtù del valore del team umbro che poteva disporre di Passaro il quale è però caduto sotto i colpi di uno scatenato Piraino.

Andata playout A1 maschile

Junior Tennis Perugia – Ct Palermo 2-4

Luca Potenza b. Tomas Gerini 6-3 6-2

Adrian Oetzbach b. Stijn Slump 7-5 6-2

Gabriele Piraino b. Francesco Passaro 4-6 6-4 7-5

Gilberto Casucci b. Francesco Mineo 6-4 7-6

Gilberto Casucci – Stjin Slump b. Luca Potenza – Riccardo Surano 6-2 6-1

Gabriele Piraino – Adrian Oetzbach b. Alessandro Giannessi – Francesco Passaro 7-6 6-1

Per quanto concerne invece il campionato femminile, definita l’avversaria del Ct Palermo nella finale scudetto del prossimo 6 dicembre in quel di Torino. Sarà un “remake” della scorsa edizione, dal momento che Anastasia Abbagnato e compagne se la vedranno con AT Verona che sia all’andata che al ritorno ha piegato la resistenza del Tc Rungg. Ad avere la meglio nella finale del 2024 fu Verona che si impose per 3-1 e anche sabato 6 dicembre punterà sulla forza di Aurora Zantedeschi (atleta del vivaio dell’AT Verona) e di quest’ultima nel doppio in coppia con la trentina Angelica Moratelli.

