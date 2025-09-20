“Andrea Bocelli: Because i Believe”: al cinema dal 21 al 24 settembre

Arriverà nelle sale di tutto il mondo ANDREA BOCELLI: BECAUSE I BELIEVE. L’appuntamento nei cinema italiani è dal 21 al 24 settembre. Le prevendite su AndreaBocelli.com/cinema e nexostudios.it.

Trafalgar Releasing ha acquisito i diritti di distribuzione mondiale da Lionsgate, mentre in Italia il film è distribuito in esclusiva da Nexo Studios.

Accuratamente realizzato, questo film offre uno sguardo inedito e dietro le quinte sulla vita di uno dei più grandi cantanti al mondo. Unendo filmati d’archivio e interviste a momenti autentici e spontanei, ANDREA BOCELLI: BECAUSE I BELIEVE ripercorre il viaggio di una voce che ha emozionato milioni di persone, dagli inizi fino ai concerti sold out in ogni angolo del pianeta.

Con un accesso senza precedenti alla vita del celebre tenore, la regista Cosima Spender ha seguito Andrea Bocelli oltre la ribalta, rivelando un artista rigoroso e un padre di famiglia devoto, con una passione per la vita senza compromessi. Per la prima volta, è Bocelli stesso a raccontare la sua storia con le sue stesse parole. Il film intreccia testimonianze toccanti di amici e familiari e dei più stretti collaboratori, offrendo un ritratto profondamente intimo e ispiratore, da condividere sul grande schermo con i fan di tutto il mondo.

Il Maestro Andrea Bocelli ha dichiarato: «Il motivo per cui ho accolto con entusiasmo e gratitudine la proposta di Cosima di raccontare la mia vita in un film — interamente e senza filtri — è racchiuso nel titolo stesso del documentario: Because I Believe. Credo nelle persone, nella vita, e nel Padre Celeste che ce l’ha donata. Credo nella forza dell’amore — la forza che muove il mondo — un amore che ho cercato, con umiltà, di testimoniare attraverso la mia musica e la mia vita. È per questo messaggio — di cui sono solo un modesto messaggero — che spero che questo film venga visto».

La regista Cosima Spender ha aggiunto: «Con questo film il mio intento è evocare l’atmosfera del mondo di Andrea. Ascoltare come la musica pervada ogni momento della sua quotidianità, sentire la potenza della sua voce mentre si riscalda, osservare il suo ottimismo contagioso e ascoltarlo raccontare storie come fa con i suoi amici più cari. È stato un grande privilegio poter catturare tutto questo».

Veronica Berti e Francesco Pasquero, co-manager dell’artista, hanno dichiarato: «Questo film nasce dal desiderio di offrire un ritratto più intimo e profondo del Maestro Bocelli, al di là dei palcoscenici e degli applausi. Abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo non solo come icona mondiale, ma come l’uomo dietro la musica. Con questo film volevamo far conoscere al mondo il vero Andrea, e ringraziamo Cosima per averlo ritratto con tanta sincerità e grazia».

Con quasi 90 milioni di dischi venduti nel mondo e una delle voci più riconoscibili del panorama musicale, Andrea Bocelli ha tenuto concerti da tutto esaurito in grandi arene e ha stabilito record con i suoi live-streaming. Si è esibito in occasione di eventi globali come le Olimpiadi, i Mondiali di calcio e il Global Citizen. Ha inoltre ricevuto un Golden Globe, sette Classical BRIT Awards, sette World Music Awards e una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Bocelli ha recentemente pubblicato il suo album Duets con Decca Records / Sugar Music per celebrare i 30 anni di carriera, con collaborazioni che includono Ed Sheeran, Céline Dion, Luciano Pavarotti, KAROL G, Shania Twain, Matteo Bocelli e molti altri.

La produzione del film è stata affidata a un team britannico pluripremiato: Jan Younghusband come produttrice, Malcolm Gerrie e Matt Pritchard come produttori esecutivi, e per gli Stati Uniti Geno McDermott e Tara Long come executive producers. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in Italia e nel Regno Unito, con il montaggio e la post-produzione a Londra. L’accordo è stato negoziato da Michael Meyer per Lionsgate e Marc Allenby per Trafalgar Releasing.

ANDREA BOCELLI: BECAUSE I BELIEVE ha debuttato in anteprima al Toronto International Film Festival il 26 settembre 2024 ed è una potente celebrazione di un uomo che continua a toccare i cuori di milioni di persone in tutto il mondo. Il film arriverà nei cinema italiani dal 21 al 24 settembre. Le prevendite apriranno a partire dal 16 luglio su AndreaBocelli.com/cinema e nexostudios.it.

In Italia il film è distribuito in esclusiva da Nexo Studios in collaborazione col media partner MYmovies.

ANDREA BOCELLI

Andrea Bocelli possiede una voce che trascende generi e generazioni. Nonostante abbia perso la vista all’età di 12 anni, ha dedicato la vita alla musica, diventando uno dei cantanti di maggior successo di tutti i tempi. Con una carriera che abbraccia cinque decenni, ha venduto quasi 90 milioni di dischi in tutto il mondo, inciso 15 album da solista tra pop e musica classica, vinto numerosi premi e si è esibito su alcuni dei palcoscenici e delle location più prestigiose al mondo, tra cui il Madison Square Garden, la Sydney Opera House, la Coppa del Mondo FIFA, Central Park a New York e il Vaticano. Ha inoltre cantato con un’incredibile varietà di partner iconici, tra cui Céline Dion, Dua Lipa, Ed Sheeran, Luciano Pavarotti, Sarah Brightman e Plácido Domingo, solo per citarne alcuni.

COSIMA SPENDER

Cosima Spender è la regista della docuserie in cinque parti SANPA – Luci e tenebre di San Patrignano, prodotta come Originale Netflix — la prima serie documentaria italiana della piattaforma. Racconta la nascita della più grande comunità di recupero in Europa, San Patrignano, e del suo carismatico ma controverso fondatore, Vincenzo Muccioli.

Nel 2015, il suo film PALIO è stato distribuito nei cinema e presentato in 20 festival cinematografici, vincendo il premio per il Miglior Montaggio al Tribeca Film Festival. È stato trasmesso dalla BBC e da Netflix ed è attualmente disponibile su Amazon Prime.

Il suo film WITHOUT GORKY, dedicato al suo bisnonno Arshile Gorky, pittore dell’Espressionismo Astratto, è disponibile su Netflix. Ha inoltre diretto diversi altri documentari per BBC Storyville che sono stati distribuiti a livello internazionale (DOLCE VITA AFRICANA, THE IMPORTANCE OF BEING ELEGANT). Dolce Vita Africana, un ritratto del fotografo maliano Malick Sidibé, è disponibile su BBC iPlayer.

