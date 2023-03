Andrea Bonacorsi dei Pata Talenti Azzurri FMI Motocross domina a Riola Sardo

Inizia nel migliore dei modi l’intensa stagione del Motocross internazionale dei Pata Talenti Azzurri FMI. Al Crossodromo Le Dune di Riola Sardo, teatro del round d’apertura dell’Europeo Motocross EMX250 e del Mondiale Motocross Femminile WMX,

i giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack si sono distinti in positivo con risultati di rilievo per tutto l’arco del fine settimana.

Da indiscusso mattatore, Andrea Bonacorsi si è assicurato la vittoria in entrambe le manche in programma a cominciare da una Gara 1 che ha visto ben cinque Pata Talenti Azzurri FMI (lo stesso Bonacorsi, Valerio Lata, Ferruccio Zanchi, Federico Tuani ed Andrea Rossi) classificarsi nella Top-10.

Superlativo protagonista in Sardegna, Andrea Bonacorsi (Hutten Metaal Yamaha Racing) ha riaffermato il suo valore con due gare vissute da dominatore incontrastato. Al successo di sabato in Gara 1, l’indomani ha replicato con una perentoria affermazione nella seconda manche, in entrambi i casi rifilando distacchi considerevoli ai suoi più diretti inseguitori. Una doppietta che elegge Bonacorsi tra i legittimi pretendenti alla conquista del titolo continentale Motocross 250cc, lasciando di conseguenza Riola Sardo da detentore della tabella rossa da capo-classifica di campionato a punteggio pieno.

Le soddisfazioni per i piloti coinvolti nel progetto si estendono a Valerio Lata (Team Beddini KTM Racing), a suo agio sul fondo sabbioso con il sesto posto dell’evento in virtù di un sesto e di un ottavo posto nelle due manche. Velocissimo da esordiente tra le 250cc 4 tempi, Ferruccio Zanchi (VRT KTM Factory Juniors) a sua volta si è messo in mostra con il settimo posto di Gara 1, mentre in seguito ad una caduta nelle battute iniziali della seconda manche ha recuperato, con un ritmo forsennato, fino alla diciottesima posizione per il dodicesimo posto dell’evento. Da rimarcare anche il nono posto di tappa a firma Federico Tuani (SM Action Racing Team YUASA Battery KTM, 9° e 12°) ed in tredicesimo di Andrea Rossi (Team FM MaxBart KTM, 10° e 17°), in costante e progressiva crescita. Esordio stagionale nell’EMX250 non facile altresì per Matteo Luigi Russi (Ghidinelli Racing Team Yamaha), il quale ha ottenuto il trentacinquesimo posto dell’evento.

Per quanto concerne il primo round del Mondiale Motocross Femminile, Giorgia Blasigh (Team Beddini KTM Racing) ha sfiorato la top-10 con l’undicesimo posto del Gran Premio, piazzamento replicato nelle due gare in programma. Dopo una promettente prima manche conclusa in quindicesima posizione da protagonista delle battute iniziali della contesa, sfortunatamente per un contatto al via Elisa Galvagno (Millionaire Racing Team GASGAS) ha dovuto alzare bandiera bianca in Gara 2.

Nel medesimo fine settimana si è inoltre svolta a Ponzano di Fermo la prima prova Selettiva Area Centro Sud del Campionato Italiano Motocross Junior 125cc con i Pata Talenti Azzurri FMI protagonisti. Ai primi tre posti hanno concluso nell’ordine Alfio Pulvirenti (Team Seven Motorsport KTM), Simone Mancini (Caparvi Racing Yamaha) e Nicola Salvini (JK Racing Yamaha), mentre Brando Rispoli (Dream Team Yamaha), al rientro dall’infortunio, si è classificato ottavo, portando a termine le due manche in nona ed ottava posizione.

Thomas Traversini, Direttore Tecnico Motocross FMI: “Un weekend che ci ha resi estremamente soddisfatti per i risultati conseguiti dai Talenti Azzurri nell’Europeo Motocross 250cc. Andrea Bonacorsi è stato superlativo e, a detta di tutti, a Riola Sardo era una spanna sopra tutti gli altri. Una tesi riaffermata dal distacco rifilato ai suoi più diretti avversari per la conquista del titolo europeo. Bella sorpresa il livello espresso da Valerio Lata e Ferruccio Zanchi, i quali hanno mostrato una velocità da top-5 che, nell’Europeo, significa andare davvero forte. Una crescita positiva da parte di entrambi, così come Federico Tuani e Andrea Rossi si sono resi protagonisti di una buona prova per il loro attuale livello. Considerando che si è corso sul fondo sabbioso, sulla carta non così favorevole ai nostri piloti, possiamo pertanto ritenerci molto soddisfatti. Ci aspettiamo confermino quanto fatto vedere a Riola anche quando si correrà sul terreno duro che addice maggiormente alle caratteristiche dei nostri piloti. Per quanto concerne il Mondiale Femminile, Giorgia Blasigh ha disputato un buon Gran Premio considerando che Riola, da sempre, rappresenta una tappa difficile con tante specialiste del fondo sabbioso in azione. Purtroppo Elisa Galvagno, dopo essersi ritrovata in testa nel corso di Gara 1, ha vissuto una sfortunata seconda manche. Adesso per i Talenti Azzurri si prospetta un weekend di gara a Mantova nell’Italiano Prestige e, proprio in questi giorni, ci ritroveremo a Rivarolo Mantovano per un allenamento collegiale espressamente riservato ai piloti delle classi 125cc e 85cc“.

Com. Stam.

Andrea Bonacorsi sul gradino più alto del podio a Riola Sardo (Ph. Yamaha Racing)

Il prossimo impegno per diversi Pata Talenti Azzurri FMI è previsto proprio per questo fine settimana a Mantova, teatro del primo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Motocross Pro Prestige 2023.

L’elenco dei piloti del Motocross coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI