Andrea Bonacorsi dei Pata Talenti Azzurri FMI Motocross è Campione EMX250 2023

Ennesimo prestigioso traguardo raggiunto dal Motocross e dal motociclismo italiano a firma del progetto Pata Talenti Azzurri FMI.

Con un round d’anticipo, all’Afyon Motor Sports Center di Afyonkarahisar in Turchia il 20enne Andrea Bonacorsi, da diversi anni pilota supportato dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack, si è laureato Campione Europeo Motocross 250cc al culmine di una stagione esaltante in termini di performance espresse e di risultati conseguiti.

Laureatosi nel 2020 Campione Europeo Motocross 125cc, Andrea Bonacorsi (Hutten Metaal Yamaha Racing) è così riuscito ad assicurarsi il titolo continentale anche dell’Europeo EMX250, completando l’opera in Turchia con la quarta affermazione dell’evento in 9 round con un quarto ed un primo posto nelle due gare. Il talento, potenziale e costanza di rendimento mostrati da Bonacorsi trovano conferme in un bottino complessivo di 15 podi comprensivi di 6 vittorie in 18 manche finora disputate, salendo sul podio in tutti i 9 round con 4 primi, 4 secondi ed 1 terzo posto all’attivo.

Andrea Bonacorsi diventa così il terzo italiano a laurearsi Campione Europeo Motocross 250cc nelle ultime 7 stagioni dopo Morgan Lesiardo (2017) e Nicholas Lapucci (2021), confermando il buon momento dell’Italia nella specialità.

Le soddisfazioni per il progetto Pata Talenti Azzurri FMI si estendono ai risultati conseguiti in Turchia sempre nell’Europeo EMX250 da Ferruccio Zanchi (VRT KTM Factory Juniors), sesto dell’evento con un secondo ed un undicesimo posto nelle due manche, oltre che da Valerio Lata (Team Beddini KTM Racing), quarto classificandosi terzo e quarto nelle due gare. Con questi risultati sono tre i portacolori del progetto ai primi 6 posti in campionato con Bonacorsi Campione con un round d’anticipo, Zanchi quarto e Lata sesto, quest’ultimo annoverando la vittoria nella tappa di Arco di Trento.

Sempre all’Afyon Motor Sports Center, Federico Tuani (SM Action Racing Team YUASA Battery KTM) ha corso da wild card nel Mondiale Motocross MX2 ottenendo il quattordicesimo posto del Gran Premio di Turchia con entrambe le gare concluse in zona punti (15° e 13°).

In un weekend ricco di eventi del Motocross a livello nazionale ed internazionale, a Castiglione del Lago è andata in scena la seconda finale del Campionato Italiano Motocross Junior classe Senior 85cc con i due Pata Talenti Azzurri FMI ai primi due posti della classifica. Il Campione Europeo EMX85 2023 Nicolò Alvisi (Team Castellari GASGAS) ha conquistato la vittoria primeggiando nelle due manche, argento di tappa con due secondi posti all’attivo altresì per Riccardo Pini (MCV Motorsport/ABF Italia KTM).

La prima finale del Campionato Italiano Motocross Junior classe 125cc in egual misura ha visto i Pata Talenti Azzurri FMI protagonisti. Simone Mancini (Caparvi Racing Team Yamaha, 4° e 1°) si è assicurato la vittoria a precedere Brando Rispoli (Dream Team Yamaha, 1° e 4°) secondo, quarto Nicola Salvini (JK Racing Yamaha, 12° e 2°), settimo al rientro Niccolò Mannini (Fantic Racing MX, 8° e 6°), nono Filippo Mantovani (MTA MX Racing KTM, 10° e 7°) con Alessandro Gaspari (Team O’Ragno 114 Husqvarna Racing, 17° e 9°) tredicesimo e Mattia Barbieri (3MX Team GASGAS, due volte 16°) classificatosi quindicesimo. Sfortunato Alfio Pulvirenti (Team Seven Motorsport KTM), per diversi episodi costretto al ritiro nelle due manche dopo la pole position conseguita sabato.

Thomas Traversini, Direttore Tecnico Motocross FMI: “Il titolo di Andrea Bonacorsi va a sommarsi ai traguardi già raggiunti quest’anno che riaffermano come stiamo assistendo ad una stagione estremamente positiva per l’Italia del Motocross. Congratulazioni ad Andrea che per tutto il campionato è stato molto bravo ed ha assolutamente meritato questo titolo, vinto con tutti i suoi diretti avversari presenti ad ogni tappa, salendo sempre sul podio con una rimarchevole costanza di rendimento. Una stagione esaltante per Andrea che riafferma il suo valore in un campionato molto competitivo, nelle primissime posizioni di livello mondiale. Ai suoi successi bisogna rimarcare come Ferruccio Zanchi sia ancora in lotta per il terzo posto della generale e Valerio Lata sia stato autore di una bella stagione. Manca ancora una prova prevista dal calendario ed i nostri ragazzi si possono pertanto giocare posizioni importanti, a conferma del loro livello. Sempre in Turchia, ha partecipato al Mondiale MX2 Federico Tuani andando piuttosto bene, ottenendo punti per la classifica. Passando all’Italiano Junior, nella 85cc c’è poco da dire: Nicolò Alvisi e Riccardo Pini hanno concluso ai primi due posti e sono il riferimento di questa classe. Nella 125cc inoltre Simone Mancini ha vinto, Brando Rispoli ha concluso secondo, quarto Nicola Salvini nonostante una scivolata in Gara 1, bene anche Niccolò Mannini e Filippo Mantovani alla loro prima stagione in questa categoria. Peccato per Alfio Pulvirenti che, dopo ottime prove, non si è ripetuto poi in gara, nella prima manche a causa di tre cadute, nella seconda per un inconveniente. Siamo in ogni caso soddisfatti e per tutti i Talenti Azzurri si prospetta un mese di settembre estremamente impegnativo con, di fatto, gare ogni fine settimana“.

