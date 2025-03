Andrea Ganci è il nuovo presidente degli Acconciatori di Confartigianato Palermo Lavoro di squadra e formazione continua per il rilancio della categoria

Subentra a Gino Sanfilippo, rinnovato anche il direttivo Andrea Ganci è il nuovo presidente degli Acconciatori di Confartigianato Palermo. È stato eletto nel corso dell’ultimo direttivo. Ganci sarà affiancato da una squadra determinata e affiatata. Con lui, lavoreranno ⁠Salvatore Rosato, come vicepresidente e tre consiglieri: ⁠Filippo Calcagno, Marco Ganci e Salvatore Paxia.

A lasciare il passo a Ganci, è stato Gino Sanfilippo, da anni punto di riferimento della categoria. Ganci, 39 anni di cui 27 anni di età professionale, è entrato a far parte della famiglia Confartigianato nel 2008, e oggi si trova alla guida di un corposo gruppo di acconciatori. «È un onore immenso rappresentare un settore che non è solo un mestiere, ma una vera e propria forma d’arte, un simbolo di creatività, passione e dedizione – ha commentato il neo presidente –. Un pensiero speciale va anche ai miei predecessori, in primis al presidente uscente Gino Sanfilippo, che hanno guidato questa categoria con esperienza e determinazione, lasciandomi un’eredità importante da portare avanti. Essere acconciatori, parrucchieri e barbieri oggi significa molto più che semplicemente tagliare e acconciare i capelli. Noi trasformiamo le persone, doniamo loro sicurezza e benessere, e contribuiamo a farle sentire al meglio con sé stesse. Siamo innovatori, artisti e imprenditori, e meritiamo di essere riconosciuti come una categoria forte e unita».

L’impegno di Ganci sarà quello di valorizzare la professione, dare voce alle esigenze di tutti i colleghi e promuovere la formazione continua, «perché solo con la crescita e l’aggiornamento – ha detto – possiamo affrontare le sfide del futuro. Lavorerò per rafforzare la collaborazione tra di noi, per creare nuove opportunità e dare maggiore visibilità alla categoria. Questo incarico non è un traguardo, ma un punto di partenza».

Ad augurare buon lavoro al nuovo presidente, Maria Grazia Bonsignore e Giovanni Rafti, rispettivamente presidente e segretario di Confartigianato Palermo. «Crediamo nel rinnovamento e nel lavoro di squadra – hanno detto –. Siamo certi che Andrea Ganci sia l’uomo giusto per portare una ventata di novità e le giuste battaglie per la categoria degli acconciatori. Ringraziamo ancora una volta l’uscente Gino Sanfilippo, per l’ottimo lavoro che ha svolto in questi anni nella nostra associazione».

