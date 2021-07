Boom di artisti Siciliani vincitori di Categorie Premi Speciali. Grande consenso da parte del pubblico e della giuria stellata per Andrea Santelli, vincitore assoluto del Premio Musicale Internazionale Je So Pazzo, dedicato a Pino Daniele, tenutosi a Parco Traiano di Grottaferrata (RM) dal 19 al 25 luglio 2021.

La giuria composta da Michele Torpedine, Presidente della stessa, il M° Adriano Pennino, Direttore Artistico del Premio, Nello Daniele, Red Ronnie e Rory di Benedetto ha premiato Santelli, cantautore 28enne di Marino (RM) con il brano “Ce vorrebbe più tempo”, contenuto anche nel suo ep “Vale” recentemente uscito con l’etichetta Italiana Musica Emergente. Ad Andrea Santelli è stato inoltre assegnato il Premio Stampa, consegnatogli da Stefania Pilera di In Famiglia magazine.



La Finalissima, condotta da Jo Squillo, ha visto anche l’esibizione di numerosi ospiti: Nello Daniele, Andrea Donzella, Gianmarco Gridelli, Nico Arezzo, Carboidrati, Lorenz Simonetti, Brooke Borg, la Julian’s Family, Rossella Zitiello, Luigi Cascio, Walter Ricci e i Kyr .Particolarmente emozionante l’omaggio dedicato a Pino Daniele dal fratello Nello. Anche il M° Pennino e Michele Torpedine, hanno omaggiato il pubblico con preziosi momenti musicali.



Tra ben 400 artisti approdati alle finali Nazionali del premio, provenienti da tutta Italia ed Estero, i vincitori delle Categorie sono stati:

Giulia Raitano di Caltanissetta per la categoria Baby

Martina Ornamento di Imperia per la categoria Junior

Marta Piras di San Donà di Piave (VE) per la categoria Teen

Amy Rao di Catania per la categoria Giovani

Ginevra Marino di Colle Val D’Elsa (SI) per la categoria Inediti

May Guerrero di Messina per la categoria Over

i Vaot di Palermo per la categoria Band

Vital Koukpaki di Carpi (MO) per la categoria Rap.



Inoltre, i vincitori dei Premi Speciali:

Marilisa Nastasi di Trapani il Premio della Critica “Sergio Bardotti”

Roberta Scandurra di Catania il Premio Miglior Interpretazione

Grace Spina di Agrigento il Premio Conad

Enrico Marino di Napoli il Premio Miglior Arrangiamento Inediti

Julie Cassanelli di Cesena il Premio Miglior Presenza Scenica

Jasmine Mostacci di Marsala il Premio Radio.

Numerosi quest’anno gli artisti iscritti al Premio provenienti dall’Estero e precisamente dal Brasile, Belgio, Svizzera, Malta, Romania Albania e Irlanda. Il Premio Internazionale Totò Letizia, in memoria del grande amico e collaboratore del Premio recentemente scomparso, è stato assegnato a Claudia Cassinari di residenza belga.



Novità dell’edizione 2021 è stata inoltre l’introduzione di una serata di gara dedicata ai cori, in onore a Pino Daniele, svoltasi mercoledì 21 luglio, nella quale Nello Daniele è stato Presidente di Giuria. Sono stati premiati quattro cori a pari merito che si sono particolarmente distinti: il coro della scuola di musica Mast 79 di Caltanissetta diretto da Mariangela Rizza, il coro calabrese Blues Notes Armony diretto da Sonia Addario, il coro dell’ Accademia Voices di Ciampino (RM) diretto da Fabio di Cocco, ed il coro Frances & Friends di Catania diretto da Frances Caponetto.



Il corposo Premio Je So Pazzo, minuziosamente organizzato da Dreaming the Future Srl, capitanata da Enzo Longobardi e Valerio Gridelli, è stato sostenuto nel suo operato anche da importanti istituzioni come il Comune di Grottaferrata, SIAE, NUOVOIMAIE e REGIONE LAZIO ed è supportato da importanti Media Partner quali: Il MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti, che ospiterà il vincitore del Premio Je So Pazzo 2021 Andrea Santelli nella vicina edizione di Ottobre, da In Famiglia, da RadUni Musica, circuito di 34 radio universitarie, da Music & The City e I Music Fun, entrambi magazine di settore di primaria importanza, e da altre numerose radio e media partner dell’evento: Meta Magazine, Radio Incontro Terni, White Radio, Talent Busters, Radio Cosmo, Musicology, Radio Thor, Radio Web 40, Radio Attiva Nonantola, Radio Antenna, Radio Emme 2, Radio Gamma Stereo, Radio Roma Sud, Radio Rovigo, Radio 15 minuti, Radio web base, Dimensione Radio.



Sky Class TV Moda trasmetterà un estratto di 1,5 ore con il meglio di ogni giornata di Finali svoltasi dal 19 al 24 luglio, mentre sia Sky TV Class, che BOM channel (canale 68 del del digitale terrestre) che TGCom24 Mediaset, trasmetteranno Finalissima svoltasi il 25 luglio in differita.



Sponsor dell’Evento: Conad, Nabacom, Maticmind, Studio Sound, HTDI, BCC Colli Albani, Arc Verrino Srl, Rome Airport Bus, ISG Istituto San Giuseppe.

https://www.jesopazzo.com.

Je So Pazzo: un Premio musicale prestigioso, una preziosa opportunità per gli artisti emergenti italiani e internazionali e una grande occasione di spettacolo, adatto a tutte le generazioni e gusti.

Jo Squillo, Valerio Gridelli, Adriano Pennino, Andrea Santelli, Michele Torpedine, Enzo Longobardi

Adriano Pennino, Red Ronnie, Nello Daniele, Michele Torpedine