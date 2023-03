Andrea Volpi in cerca di riscatto nel Trofeo Maremma

Con la Skoda Fabia R5 evo di Autosole 2.0, il pilota elbano cercherà di dimenticare la delusione del nella gara dove lo scorso anno trovò la sua prima vittoria assoluta in carriera. Al suo fianco torna Michele Maffoni.

Un doppio obiettivo, per Andrea Volpi, questo fine settimana al 47. Trofeo Maremma, seconda prova della Coppa Rally di zona 6. Il pilota di Portoferraio sarà al via a Follonica con la Skoda Fabia R5 evo di AutoSole 2.0 ed affiancato di nuovo da Michele Maffoni soprattutto con la voglia di riscatto dalla recente delusione sofferta al Ciocco, quando si dovette fermare in chiusura di gara quando era in lotta per il podio. L’altra faccia della medaglia sarà l’inseguire una nuova soddisfazione in Maremma dopo che la scorsa edizione della gara si aggiudicò il successo assoluto, il primo in carriera.

Il portacolori della Proracing, terzo classificato lo scorso anno nella Coppa di zona riparte dunque da Follonica e dal suo rally per rilanciarsi in Coppa di Zona, una gara in parte con la stessa struttura dello scorso anno, finalizzando la partecipazione anche come valido test in vista della gara casalinga all’isola d’Elba di metà aprile, valida per l’IRC.

Il commento di Andrea Volpi: “Spero di essere venuto a capo dei problemi fisici che mi debilitano dallo scorso novembre, questo appuntamento, anche se è soltanto il secondo della Coppa di Zona, con il ritiro al Ciocco diventa un crocevia importante della stagione. Non sarà una gara facile, da una parte la necessità di cogliere un risultato importante proprio perché alla prima abbiamo fatto uno zero mentre gli avversari hanno sfruttato il coefficiente maggiorato, dall’altra vorremmo ripetere la gioia del 2022 E poi sono da verificare le mie condizioni fisiche Qualche incognita, dunque, diversi avversari di valore ed un percorso molto tecnico renderanno la sfida appassionante e noi faremo del nostro meglio”.

Sono otto le prove speciali in programma per questa seconda prova della Coppa di Zona 6, tratti cronometrati che hanno fatto la storia del rally follonichese: “Gavorrano” (da ripetersi due volte) nella prima tappa, quindi il ritorno di “Marsiliana” (da ripetersi tre volte), e la conferma di “Tatti” (tre volte).

Partenza sabato 01 aprile alle 17,01 e arrivo finale l’indomani, domenica 2, dalle 17,35.

Foto AmicoRally

