Andrea Volpi riparte dalla “sua” gara

Questo fine settimana, il portacolori della Proracing sarà al via del Rallye Elba, prima prova dell’IRC, con la novità del ritorno da MM Motorsport, con una Skoda Fabia RS. Al suo fianco confermato Alberto Mei.

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno) – Non è ancora definito, il programma sportivo duemilaventicinque di Andrea Volpi, ma una certezza il pilota di Portoferraio, la ha: quella di essere al via della gara “di casa”, il 58. Rallye Elba, in programma questo fine settimana, prima prova della serie International Rally Cup.

La gara del cuore, la gara per cui ogni elbano conta sempre di fare bella figura tra le strade ed il pubblico amico, una gara che ha dunque un forte significato e per onorarla il portacolori della Proracing torna “alle origini”.

Torna da MM Motorsport, il team lucchese che lo ha visto imporsi all’attenzione generale molti anni fa, con il quale c’è un forte rapporto di stima e che per l’occasione casalinga gli fornirà una Skoda Fabia RS Rally2, sulla quale sarà affiancato da Alberto Mei.

Per Volpi sarà il debutto, con la nuova versione della Fabia e la sesta occasione con al fianco Mei, naturalmente con l’obiettivo di inserirsi nella lotta di vertice e cercando evidentemente di migliorare il nono posto ottenuto lo scorso anno.

Al Rallye Elba Volpi ha segnato il suo miglior piazzamento nel 2021, al quinto posto, per questa edizione parte dunque con la giusta motivazione di rinnovare la collaborazione con il team lucchese, andando alla ricerca di un risultato nell’attico della classifica.

Andrea Volpi: “Impensabile non essere al via della gara di casa, che negli ultimi anni non mi ha dato molte soddisfazioni. Tutto “rinnovato” per la scelta della squadra e alcune certezze rimaste, come Alberto Mei al fianco, pronti a dare il massimo per ben figurare nel “nostro” rally. Voglio far bene, il ritorno con MM Motorsport mi stimola molto, è una squadra estremamente preparata e professionale, di certo ci potrà guidare ad un risultato importante. Ci sarà da capirla, la nuova Fabia, ma confido di “vestirmela” bene subito per partire in questa stagione con la marcia giusta. Non abbiamo ancora bene chiaro il programma che disputeremo, tutto dipende dal budget e dagli impegni personali e di lavoro, ma di certo vogliamo esserci, grazie all’impegno degli sponsor, primo fra tutti Bardahl, storicamente al mio fianco da anni”.

La gara elbana si presenta con un totale di sei prove speciali per 87,750 chilometri di distanza competitiva, sui 223,360 del totale. La partenza sarà data venerdì 2 maggio alle 16,30, da Porto Azzurro, nell’area del porto. Da lì, i concorrenti si produrranno in due sfide, nella parte orientale dell’isola: con la Capoliveri” (Km. 9,800) e con la “Volterraio-Rio” (Km. 18,560) andando poi a completare la prima giornata a Portoferraio a partire dalle ore 19,40 con l’entrata nel riordinamento notturno, quindi con le prove speciali che si svolgeranno interamente con la luce del giorno, per renderle eque a tutti i partecipanti.

La seconda giornata, sabato 3 maggio, avrà come cuore pulsante la parte occidentale elbana, con l’uscita dal riordinamento notturno dalle ore 8,55 ed anche in questo caso si correrà sui classici percorsi già conosciuti ed apprezzati: due prove da ripetere due volte, la “Marciana Marina-Marciana-Campo” (Km. 18,520) e la “Due Colli” (Km. 11,430). L’arrivo finale, a Portoferraio, sarà alle 15,30.

