Andreucci e Briani vincono con MRF Tyres il Rally della Val d’Orcia

Sessant’anni (quasi) e non sentirli! Un ottimo modo per avvicinarsi al compleanno per il garfagnino Paolo Andreucci, che insieme a Rudy Briani ha conquistato una splendida vittoria al Rally della Val d’Orcia, secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra 2025.

Il pluricampione italiano, portacolori della Scuderia Ro Racing, ha trionfato con la Citroën C3 Rally2 del Team HSport, equipaggiata con pneumatici MRF Tyres, imponendosi nella gara organizzata da Radicofani Motorsport. Una prestazione solida e in crescendo, con una rimonta già nella giornata di sabato che lo ha proiettato in seconda posizione, seguita da un dominio nella giornata di domenica, dove ha fatto segnare tre scratch su tre prove del primo giro, portandosi al comando e mantenendo la leadership fino al traguardo.

“Voglio dedicare questa vittoria a due carissimi amici che ci hanno lasciato in questi ultimi mesi, Francesco e Franco – ha commentato Paolo Andreucci –. È una vittoria che dedico a loro, alla nostra amicizia e ai tanti momenti vissuti insieme. Abbiamo disputato una bella gara, con un’ottima rimonta. Sabato abbiamo chiuso il primo giro in seconda posizione e domenica, già dal primo passaggio, siamo riusciti ad aumentare il nostro vantaggio sugli avversari, grazie anche all’eccellente lavoro svolto con le MRF Tyres e alla competitività della vettura preparata da HSport di Silvio Lazzara. Nonostante le condizioni meteo complicate, abbiamo trovato fin da subito il giusto setup. Sia sul fondo bagnato di sabato che su quello in progressivo asciugamento di domenica, siamo riusciti a esprimere tutto il nostro potenziale, merito anche delle ottime performance delle gomme. Già durante lo shakedown avevamo capito che la vittoria poteva essere alla nostra portata, grazie al miglior tempo segnato sin dai primi passaggi. In gara abbiamo continuato a spingere e siamo riusciti a portare a casa questa bellissima vittoria, vincendo anche diverse prove speciali. Si tratta di punti importanti per il campionato, che ci permettono di concentrarci ancora di più sul nostro obiettivo.”

Prossimo appuntamento su terra per Paolo Andreucci sarà il Rally Adriatico, in programma il 3 e 4 maggio 2025.

