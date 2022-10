ANFITRIONE diretta e adattata da Silvia Ponzo e Nino Sileci 

La X° Stagione del CENTRO CULTURALE ARTEMIA di Roma, diretto da Maria Paola Canepa, si apre con ANFITRIONE, una divertentissima commedia d’altri tempi prodotta da OPIFICIO03, diretta e adattata da Silvia Ponzo e Nino Sileci che andrà in scena venerdì 14 e sabato 15 ottobre 2022 alle ore 21.00.

La X° Stagione del Centro Culturale Artemia si apre con ANFITRIONE una divertentissima commedia d’altri tempi diretta e adattata da SILVIA PONZO e NINO SILECI che andrà in scena venerdì 14 e sabato 15 ottobre 2022 alle ore 21.00. La pièce di apertura del cartellone teatrale del centro culturale di via Amilcare Cucchini, 38 in Roma è prodotta da Opificio03 e vedrà come interpreti DAVIDE CHERSTICH, GIACOMO CREMASCHI, LORENZO DE SANTIS, SILVIA PONZO, CATERINA ROSSI e NICOLAS VARISCO.

Sinossi:

Tebe, quarto secolo avanti Cristo. O Roma, terzo secolo dopo Cristo. O una qualsiasi città italiana, il secolo scorso. Molte sono le ambientazioni possibili di questa commedia immortale scritta da Plauto che Molière riprende molti secoli dopo e che molti altri dopo di lui riscriveranno consegnandola alla storia come uno dei miti antichi più foriero di fortunate rivisitazioni. La storia è nota a tutti: Anfitrione deve lasciare Tebe e la sua amatissima moglie Alcmena per prendere parte alla guerra. Giove, attratto dalla bellezza di Alcmena, scende allora dall’Olimpo assumendo le fattezze di Anfitrione, accompagnato dall’astuto Mercurio, che invece prende le sembianze di Sosia, il servo del protagonista. L’inganno creerà una serie di spassosissimi equivoci quando il vero Anfitrione tornerà a casa provocando liti, incomprensioni e momentanee riappacificazioni che, a discapito dei malcapitati personaggi, faranno divertire il pubblico fino allo scioglimento finale. Il testo molieriano da Plauto prende il tema del doppio e del conflitto tra umano e divino, calandolo nel contesto mondano, leggero, ma anche crudele, della Parigi dei suoi tempi, amplificando il tema dell’equivoco d’amore e del tradimento. Opificio03 sceglie la versione molieriana e trasporta le vicende in una non precisata località italiana del secondo dopoguerra in un’atmosfera che attraverso le musiche e i costumi di quegli anni, prende forma in una cornice esilarante, onirica e neorealistica.

Ingresso: €12

Tessera nuovi soci: €3

PRENOTAZIONI: 334 1598407 (anche Wsp e SMS)

Si prega di arrivare quindici minuti in anticipo per non perdere la priorità

ANFITRIONE

Regia e adattamento: SILVIA PONZO e NINO SILECI.

Con: DAVIDE CHERSTICH, GIACOMO CREMASCHI, LORENZO DE SANTIS, SILVIA PONZO, CATERINA ROSSI e NICOLAS VARISCO

Una produzione di: Opificio03

CENTRO CULTURALE ARTEMIA

Via Amilcare Cucchini, 38 – Roma

Venerdì 14 e sabato 15 ottobre 2022, ore 21.00

