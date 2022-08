Angelo Lombardo al via del Rally Alpi Orientali Historic

In Friuli, il pilota siciliano (Porsche 911 Carrera RS), affiancato dal corregionale Roberto Consiglio, a caccia della quinta affermazione stagionale nel Campionato Italiano Rally Auto Storiche, per consolidare la duplice leadership nella classifica assoluta del Trofeo Nazionale Conduttori e in quella di raggruppamento

Cividale del Friuli (Ud) – Ennesima trasferta stagionale per Angelo Lombardo, atteso al via del 26° Rally Alpi Orientali Historic, sesto di otto appuntamenti del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS), in scena il prossimo fine settimana nell’entroterra udinese. Al pilota siciliano, sin qui tra gli indiscussi protagonisti della serie tricolore 2022, spetterà l’arduo compito di difendere la duplice leadership tanto nella propria categoria, ovvero nel 2° Raggruppamento (vetture fabbricate dal 1970 al 1975), quanto nella classifica assoluta del Trofeo Nazionale Conduttori, vertice quest’ultimo guadagnato dopo la vittoria (la quarta in stagione) conseguita al precedente Rally Lana Storico. Anche in Friuli, pacchetto tecnico-sportivo più che confermato per il portacolori della scuderia RO racing, ovvero: l’esperto corregionale Roberto Consiglio a dettargli le note, a bordo della Porsche 911 Carrera RS curata dal team Guagliardo.

«La mia unica esperienza sugli asfalti friulani, risale all’edizione 2019. Allora, sono riuscito a completare solo le prime due frazioni cronometrate, prima di ritirarmi per una toccata. Dunque, di fatto, affronterò una gara pressoché inedita» – ha raccontato Lombardo alla vigilia – «Detto questo, la volontà è sempre quella di dare continuità ai risultati e di conquistare più punti possibile, ai fini del campionato. Prestando particolare attenzione a due fattori: i valenti avversari in primis, e le condizioni meteo, decisamente mutevoli in queste zone».

La competizione, aprirà i battenti venerdì 2 settembre con le consuete verifiche preliminari e lo shakedown; l’indomani, invece, sarà interamente dedicato al confronto agonistico con la disputa delle otto prove speciali in programma. Cividale del Friuli, infine, sarà sede tanto della cerimonia di partenza quanto di quella d’arrivo, in Piazza Duomo.

Classifica provvisoria CIRAS – 2° Raggruppamento (dopo 5 gare)

1. Angelo Lombardo punti 121; 2. Galletti 72; 3. Delladio 58; 4. Salvini 39; 5. Prina Mello 36; 6. Picciurro 33; 7. Corredig 31; 8. Savioli 27; 9. Pasetto 26; 10. Tolfo 24.

Classifica provvisoria Trofeo Nazionale Conduttori Assoluto (dopo 5 gare)

1. Angelo Lombardo punti 121; 2. Lo Presti 117; 3. Palmieri 103; 4. Nerobutto 102; 5. Parisi 81; 6. Mannino 76; 7. Galletti 72; 8. Pardi 71; 9. Luise e Mazzucato 68.

Calendario CIRAS 2022

12° Historic Rally Vallate Aretine (12/03); 5° Rally Costa Smeralda Storico (9/04); Targa Florio Historic Rally (7/05); 17° Rally Storico Campagnolo (28/05); 11° Rally Lana Storico (18/06); 26° Rally Alpi Orientali Historic (3/09); 34° Rally Elba Storico (24/09); 37° Sanremo Rally Storico (15/10).

Com. Stam./foto