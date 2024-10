Angelo Pucci Grossi conclude sesto assoluto al Rally dei Nuraghi e del Vermentino

Il portacolori di Scuderia Malatesta archivia il penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra recriminando per una foratura accusata nell’ultima prova speciale, quando era quinto assoluto al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo di By Bianchi Rally Team, equipaggiata con pneumatici MRF Tyres.

RIMINI, 27 OTTOBRE 2024 – Angelo Pucci Grossi archivia in sesta posizione assoluta il Rally dei Nuraghi e del Vermentino, penultimo appuntamento del Campionato italiano Rally Terra.

Il pilota riminese, affiancato da Francesco Cardinali a bordo della Skoda Fabia Rally2 Evo, equipaggiata con pneumatici MRF Tyres, è stato protagonista di una performance crescente consolidando – nella fase finale della gara – la quinta posizione assoluta. Il portacolori di Scuderia Malatesta ha visto però vanificata una prestazione di valore per la foratura dello pneumatico anteriore destro nell’ultimo tratto in programma, che gli ha negato la top-five e la vittoria nel confronto Under 25.

Angelo Pucci Grossi riporta comunque dal Rally dei Nuraghi e del Vermentino il consolidamento della leadership nel Raggruppamento A dell’MRF Rally Trophy Italia, serie monogomma che – a novembre – si deciderà nell’ultimo atto del Tricolore Terra, sulle strade del Rally delle Marche. Dove si deciderà anche la Coppa ACI Sport Under 25, intitolata a papà “Pucci” Grossi, che vede in lotta tre piloti racchiusi in tre punti, con Angelo secondo. Una prima frazione di gara conservativa, quella adottata dal giovane driver romagnolo, che riprendeva il volante dopo quattro mesi di inattività. Poi, ritrovata confidenza con guida e gestione degli pneumatici, ha alzato il ritmo, scalando la classifica fino al momento della foratura.

Positivo, alla fine, il bilancio di Angelo Pucci Grossi all’arrivo di Berchidda, cornice conclusiva di un impegno che ha interessato, per l’intero weekend, la provincia di Sassari: “Purtroppo, la foratura accusata nell’ultima prova speciale ci ha negato quella quinta posizione assoluta occupata per buona parte di gara. Undici chilometri con la gomma a terra ci sono costati una posizione in classifica. Ciò ha vanificato la giusta tattica adottata fin dal via. Comunque, il feeling con il pacchetto auto-gomme-team è ottimale, siamo al vertice nel Raggruppamento A dell’MRF Rally Trophy Italia ed in lotta per la vittoria della Coppa ACI Sport Under 25. Ci giocheremo tutto al Rally delle Marche”.

Nella foto (free copyright): Angelo Pucci Grossi in azione al Rally dei Nuraghi e del Vermentino.