Feltrinelli Librerie via Cavour 133, Palermo – AREA ESTERNA ALLA ZTL – tel. 02 9194 7777 – WhatsApp +39 345 686 8487 Giovedì 20 giugno – ore 18 Angelo Sicilia presenta I racconti dell’opera dei pupi (Leima)

Questa raccolta di racconti sul mondo dell’Opera dei pupi toglie il velo su un mondo semidimenticato che, per un secolo e mezzo, dal 1800 al 1950, è stato popolato da riti, usanze, sapienza, ora caratterizzato dal tono drammatico ora comico, più spesso dolceamaro. Si racconta l’essenza di un popolo semplice, colmo d’amore per il teatro e le tradizioni: un mondo sempre in bilico tra passato e modernità spazzato via in pochi anni alla fine degli anni ’50 del secolo scorso. Si racconta di com’erano i nostri nonni, di come conoscevano a memoria le storie dei paladini di Francia e di come si infervoravano per i duelli tra Orlando e Rinaldo, di come imparavano la lingua italiana senza andare nemmeno un giorno a scuola, ma solo ascoltando il puparo recitare nel suo maccheronico slang. L’antologia raccoglie le testimonianze che oltre trent’anni fa furono riportate all’autore dagli opranti che ebbero i teatri attivi a Palermo e nella Sicilia occidentale agli inizi del ‘900, “la belle époque dell’opera dei pupi” come la definì Ettore Li Gotti. Si tratta di un’opera volta a salvare dall’oblio una tradizione e anche a ricordarci chi eravamo fino a pochi decenni fa. L’abilità nella costruzione delle armature, la tensione della messa in scena, la rivalità fra gli opranti, ma anche la spontaneità e la passione del pubblico degli astanti, contadini e operai, che seguivano tutti gli episodi della Storia dei paladini di Francia, i quartieri del centro storico di Palermo e le periferie, i paesi dell’entroterra e le realtà povere dei centri minori, si mescolano in storie che fotografano la Sicilia scomparsa di un secolo fa. Una terra che già lottava contro l’arretratezza culturale e sociale, ma che sapeva sognare a occhi aperti le imprese dei suoi eroi, proiettando in essi speranze, sogni e fantasie.

Angelo Sicilia è regista teatrale e studioso della storia del teatro dei pupi di scuola palermitana. È nato a Palermo nel 1970 ove ha condotto, negli anni ’90, una ricerca ultradecennale sul teatro di figura siciliano. Formatosi nel Museo Internazionale delle Marionette di Palermo, poi intitolato al suo fondatore Antonio Pasqualino, ha appreso l’arte dei pupi lavorando in diverse compagnie storiche nella Sicilia Occidentale. Nel 1999 ha fondato la Marionettistica Popolare Siciliana con cui ha avviato un percorso di rinnovamento nell’ambito del repertorio del teatro delle marionette siciliane creando il ciclo dei pupi antimafia che coniuga l’impegno civile contro le mafie e un nuovo linguaggio dei pupi. Ha scritto e rappresentato oltre 40 opere e ha riadattato e messo in scena. Docente di Economia e Geografia negli istituti di istruzione superiore, ha pubblicato Sulle montagne per difendere l’Italia. Storia di Salvatore Pantaleone il partigiano Orione (Palermo, 2006), Testimonianze partigiane. I siciliani nella lotta di liberazione (Palermo, 2015), Io Felicia. Conversazioni con la madre di Peppino Impastato (Palermo, 2021) scritto con Mari Abanese e L’Opera dei Pupi a Enna (Enna, 2023).

