ANNA DI FONZO – Giornalista arguta e sagace

Anna Di Fonzo è una splendida persona che affascina per il modo di parlare e, oso dire, per il suo piacevole e sagace modo di affrontare le questioni della vita.

Ha lasciato per voi lettori splendide parole che connotano una professionista limpida e una persona schietta e senza fronzoli.

Una giornalista sincera e di eccelso livello.

-Come nasce Anna Di Fonzo giornalista?

Io ho sempre amato scrivere sin da quando ero una bambina, avevo un diario dove scrivevo tutto quello che mi accadeva o tutto ciò che mi colpiva e sorprendeva. Sono sempre stata curiosa della vita in generale e poi da grande ho capito che il giornalismo avrebbe fatto parte della mia vita insieme alla conduzione ovviamente!

-Anna parlami del tuo ultimo programma televisivo che sta avendo un gran riscontro di pubblico.

Tutto è stato emozionante nella mia vita, tutto quello che ho fatto, dalla cosa più piccola a quella più impotente, ma oggi ti direi il mio programma “Senza FILTRI”, perché è stato scritto in un momento difficile quale quello del covid e mai avrei pensato di riuscire a portarlo in TV, in prima serata e che avrebbe sortito tutto questo successo.

-<< Tanto assurdo e fugace è il nostro passaggio per il mondo…>>. Scrivendo – quanti libri hai scritto? – Sei persuasa di lasciare tracce del tuo passaggio terreno?

“Senza Filtri” come ti dicevo nasce in un periodo molto difficile e ha lo scopo di essere quella carezza sul cuore ma allo stesso tempo un diversivo interessante ed accattivante per tutti noi che in quel momento eravamo costretti a rimanere chiusi in casa. Veniva trasmesso sulla mia piattaforma digitale (Instagram x l’esattezza). Quando fortunatamente tutto è finito ho pensato potesse diventare un programma interessante. “Senza filtri”, riesce a togliere qualunque maschera dai personaggi che intervisto, i quali si lasciano liberamente andare a racconti di vita personali e professionali, facendo uscire il lato più profondo della propria persona. Loro stessi si stupiscono alla fine dell’intervista di quanto abbiano potuto raccontare e mi dicono di sentirsi più leggeri proprio come quando si fa una seduta dallo psicoterapeuta. E così puntata dopo puntata ho potuto constatare l’apprezzamento da parte del pubblico che mi segue addirittura dall’estero. Giovedì 27 giugno si concluderà questa stagione e mi auguro ne possono seguire tante altre.

-Anna, cosa c’è per te dietro l’angolo (altri programmi tv, libri, presentazioni).

Ci sono diverse proposte che devo valutare, ma ovviamente per scaramanzia non ritengo opportuno parlarne. Mi aspetta un’estate ricca di tanti eventi di cui sarò la presentatrice. Quindi vi aspetto in giro nella mia amata Puglia e non solo!

di Roberto Dall’Acqua