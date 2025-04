Anna, “Global Woman of the Year – Italy”

Anna protagonista del Billboard Women in Music 2025 Il riconoscimento della rapper italiana come “Global Woman of the Year – Italy” alla cerimonia di Los Angeles, con le principali stelle della musica internazionale

Anna Pepe, è stata premiata ai Billboard Women in Music Awards 2025 come “Global Woman of the Year – Italy”. La giovane rapper ha ritirato il premio davanti a una platea di superstar internazionali nel prestigioso YouTube Theatre di Los Angeles, un palcoscenico globale dove ogni anno vengono celebrate le più influenti protagoniste del panorama musicale internazionale.

“Cinque anni fa non mi sarei mai aspettata di ritrovarmi qui”, ha dichiarato l’artista visibilmente emozionata, ringraziando Billboard, la sua squadra, i suoi genitori e soprattutto i fan, da sempre al suo fianco.

A sfilare sul tappeto del Billboard Women in Music Awards alcune tra le voci più potenti del panorama musicale mondiale, tra cui Doechii, premiata come donna dell’anno, Gracie Abrams, riconosciuta come miglior autrice del 2024 e Jennie dei Blackpink, a cui è stato consegnato il titolo di “Global Force”.

Altri riconoscimenti sono andati a Glorilla, premiata con il Powerhouse Award, Tyla per l’Impact Award e Meghan Trainor, nominata Hitmaker.

Nata a La Spezia nel 2003, Anna ha fatto della sua autenticità il suo punto di forza. Il suo primo album, “Vera Baddie”, è diventato un vero e proprio fenomeno: triplo disco di platino, terzo più venduto del 2024 e primo album femminile in cima alle classifiche. Con oltre 2,5 milioni di copie certificate e una presenza dominante sulle piattaforme social e streaming, Anna è oggi l’artista femminile più ascoltata in Italia su Spotify.

Ma non è solo una questione di numeri: Anna rappresenta una generazione che non ha paura di mostrarsi per ciò che è, anche quando questo significa andare controcorrente. “Mi sento di provincia, ho ancora quella fame, quel tipo di atteggiamento”, ha raccontato. La sua storia, partita da un contesto in cui fare la rapper sembrava un’idea folle, è oggi un esempio di empowerment femminile e coraggio.

La sua presenza alla cerimonia ha rappresentato un ulteriore passo verso la sua realizzazione musicale e professionale, in un anno che la vede protagonista della scena musicale italiana e internazionale.

di Giada Coacci

Foto https://www.rapologia.it