Annarock: il nero diventa luce, la ribellione eleganza

Ci sono sfilate che parlano di moda e altre che raccontano una storia. La nuova collezione di Annarock è un romanzo notturno, scritto in nero e illuminato da scintille argentate: un viaggio tra ribellione e raffinatezza, tra energia cruda e poesia sartoriale.

Il mood è chiaro fin dal primo passo: il nero domina la passerella, assoluto, magnetico, elegante come un segreto. Accanto, bagliori di metallo e dettagli preziosi che catturano la luce, trasformando ogni look in un frammento di notte urbana.

È un after-party che si fa poesia, una passerella che diventa allo stesso tempo club underground e palcoscenico da rockstar. C’è ritmo nelle linee, energia nei tessuti: ogni capo è più di un abito, è un’armatura emotiva pronta a raccontare chi la indossa.

Il ritmo della passerella

La passerella diventa un racconto in capitoli, ognuno con il suo protagonista.

C’è l’uomo Annarock, che avanza con gilet di eco-pelliccia e torso nudo: un gladiatore urbano che non indossa un capo, ma un atteggiamento.

Poi la donna-ombra, avvolta in un abito di seta impreziosito da dettagli in pizzo, sottile come una promessa, sensuale come un segreto sussurrato a mezzanotte. È il lato più intimo della collezione, quello che gioca con la femminilità senza mai scivolare nella banalità.

Il colpo di luce arriva con il blazer dalle spalle ricamate di frange argentate, abbinato a una gonna metallica che cattura la luce come fosse polvere di stelle. È la donna Annarock: libera, sofisticata, irresistibilmente rock’n’roll che a ogni passo, ondeggia come un lampo, un effetto ipnotico che spezza il buio.

E mentre il rock prende il sopravvento, compare l’uomo in camicia aperta e imponenti catene argentate: elegante e irriverente, la dimostrazione che la seduzione non è solo questione di pelle, ma di audacia.

Qui il corpo non veste: vibra. Il corpetto nero con cuciture strutturate disegna la forza, la gonna di frange la fa esplodere, i collant con teschi la rendono impertinente. Ogni passo è danza, ogni gesto una dichiarazione di libertà.

Poi la scena si moltiplica: tre figure in nero, due uomini bendati e Giacomo Urtis al centro. Non è più moda: è teatro urbano, rito contemporaneo.

La poesia brilla nei dettagli: una camicia ricamata con pietre e fili d’argento, un tubino di pelle abbinato a una camicia bianca trasparente e guanti lunghi, fino al gran finale: un body floreale nero con pantaloni a vita alta, perfetta sintesi di sensualità e potere.

Un manifesto, più che una collezione

Quello che Annarock porta in passerella non è semplicemente moda: è un atto di libertà. È l’idea che un abito possa trasformarti, farti sentire potente, sensuale, pronto a sfidare il mondo.

Non ci sono compromessi: il rock diventa couture, la notte diventa eleganza, l’audacia diventa stile.

E allora sì, forse la vita è davvero una passerella e Annarock ci invita a percorrerla senza paura, con la fierezza di chi osa e la grazia di chi non chiede il permesso. Perché alla fine, ciò che indossiamo non racconta solo chi siamo, ma chi abbiamo il coraggio di diventare.

di Giorgia Pellegrini

Foto e video liberi da copyright