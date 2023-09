ANNULLATO il 1° Formula Challenge di Pontedera

In programma per questo fine settimana, l’evento non ha ricevuto un numero idoneo di iscritti tale da giustificare l’impegno sportivo.

Pontedera (Pisa), – Laserprom 015, Jolly Racing Team e tutti i partner annunciano che il 1° Formula Challenge di Pontedera”, in programma per domenica 10 settembre è stato annullato.

La decisione è stata presa nel pomeriggio odierno di comune accordo con l’Amministrazione Comunale di Pontedera (la competizione avrebbe dovuto far parte dell’Italian Motor Week, la settimana nazionale dei motori promossa da Anci Città dei Motori), in quanto il numero di iscrizioni pervenute si è rivelato insufficiente a conferire valore ed interesse al confronto sportivo sia per i concorrenti che per il pubblico.

“Siamo stati costretti ad alzare bandiera bianca – dice Gianni Lazzeri, patron dell’Organizzazione – certamente con molta amarezza, Pontedera aveva accolto il rally di Casciana la scorsa settimana al meglio possibile, con entusiasmo, con calore, si meritava un nuovo evento di spessore. Purtroppo il numero degli iscritti raggiunto non è stato sufficiente a garantire un impegno sportivo dignitoso sia per i concorrenti che per il pubblico ed è stato deciso, ripeto, con estremo dispiacere, di annullare la gara”.

