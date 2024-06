Annunciate le convocazioni della Maglia Azzurra per la Sei Giorni di Enduro 2024

Cresce l’attesa per la Sei Giorni di Enduro 2024, in programma dal 14 al 19 ottobre a Silleda, comune spagnolo situato in Galizia.

In occasione del quarto round del Campionato Mondiale di Enduro in corso di svolgimento a Bettola (PC), sono state presentate le formazioni della Maglia Azzurra per la Six Days.

Per l’occasione sono saliti sul palco della presentazione il Presidente FMI Giovanni Copioli, la Senatrice Elena Murelli, il Consigliere Federale Raffaele Prisco, il Coordinatore del Comitato Enduro Franco Gualdi, il Commissario Tecnico FMI Enduro Cristian Rossi e i Tecnici FMI Andrea Balboni e Alex Zanni.

Davanti alla stampa nazionale, internazionale e agli appassionati, sono stati chiamati uno ad uno i piloti pronti a vestire la Maglia Azzurra. Per la Sei Giorni il Commissario Tecnico FMI, Cristian Rossi, ha convocato:

Trofeo

Samuele Bernardini, nato ad Arezzo l’8 febbraio 1995. Moto: Honda.

Team: Honda Racing RedMoto. Moto Club: Lago d’Iseo.

Matteo Cavallo, nato a Ceva (CN) l’11 ottobre 1995. Moto: TM

Team: TM Boano Factory Team. Moto Club: G.S. Fiamme Oro.

Morgan Lesiardo. nato a Cantù (CO) il 15 aprile 1999. Moto: Husqvarna.

Team: Jet Zanardo Husqvarna. Moto Club: Lago d’Iseo.

Andrea Verona, nato a Thiene (VI) il 22 aprile 1999. Moto: GasGas.

Team: GasGas Factory Racing. Moto Club: Gaerne.

Trofeo Junior

Kevin Cristino, nato a Bra (CN) il 26 ottobre 2003. Moto: Fantic.

Team: Fantic Racing Team. Moto Club: Lago d’Iseo.

Alberto Elgari, nato a Reggio Emilia il 21 settembre 2005. Moto: TM

Team: Costa Ligure TM Youth Team. Moto Club: Regnano.

Manolo Morettini, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 15 settembre 2001. Moto: Honda.

Team: Honda Racing RedMoto. Moto Club: BBM Racing.

Trofeo Donne

Francesca Nocera, nata a Treviglio (BG) il 23 ottobre 1993. Moto: Honda.

Team: Honda Racing RedMoto Enduro Team. Moto Club: G.S. Fiamme Oro.

Sara Traini, nata ad Ascoli Piceno il 27 ottobre 2003. Moto: Rieju.

Team: Planet Racing. Moto Club: La Marca Trevigiana.

Asia Volpi, nata a Bergamo il 30 maggio 2005. Moto: Beta.

Team: GTS Motorsport. Moto Club: Sebino-Camuno.

Moto Club Italia

Lorenzo Macoritto, nato a San Daniele del Friuli (UD) il 21 febbraio 1999. Moto: TM. Team: TM Boano Factory Team. Moto Club: Gaerne.

Enrico Rinaldi, nato a Iseo (BS) il 4 gennaio 2001. Moto: GasGas Team: GTG Motogamma Lunigiana Team. Moto Club: Rs77.

Manuel Verzeroli, nato ad Alzano Lombardo (BG) l’8 luglio 2005. Moto: KTM Team: Team KTM Pro Racing Sport. Moto Club: Sebino-Camuno.

Pietro Scardina (nato a Siena il 29 maggio 2005. Moto: Fantic Team: Fantic Racing Junior Enduro Team Specia. Moto Club: La Marca Trevigiana) vestirà la Maglia Azzurra facendo parte di una squadra di club ancora da definire. Durante la presentazione, Francesca Nocera non è potuta essere presente a causa di un infortunio rimediato sabato.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “La Sei Giorni di Enduro è una competizione molto importante per noi e per tutti gli appassionati. Nella scorsa ISDE siamo stati sfortunati ma i ragazzi hanno dimostrato di essere molto competitivi. Quest’anno siamo convinti di poter fare bene, schieriamo dei piloti forti e delle squadre giovani ma allo stesso tempo esperte. Sono tutti orgogliosi di indossare la Maglia Azzurra e di difendere ed onorare la storia del nostro Paese in questo sport. Conto di essere presente in Spagna per dare ai nostri ragazzi il supporto che meritano”.

Cristian Rossi, Commissario Tecnico FMI: “Abbiamo a disposizione quattro formazioni di primissimo livello come dimostrato dai nostri piloti, a livello individuale, fino ad oggi nel corso della stagione. I ragazzi hanno tutte le qualità tecniche e umane per poter fare bene. Vogliamo vivere una Sei Giorni ricca di soddisfazioni e riscattare l’ISDE 2023 in Argentina, dove siamo stati molto sfortunati ma in cui abbiamo dimostrato nuovamente le nostre qualità”.

Com. Stam. + foto FMI