Anomalie e violazioni delle normative di settore in 7 strutture adibite a centro di assistenza sanitaria per persone anziane

Dalle prime ore del 3 dicembre, i militari della Stazione Carabinieri di Casteggio, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, hanno effettuato un accesso presso 7 strutture adibite a centro di assistenza sanitaria per persone anziane.

Fin dall’inizio sono apparse evidenti numerose anomalie e violazioni delle normative di settore. I Carabinieri dei reparti specializzati hanno immediatamente constatato che il titolare delle attività, un vogherese di origini napoletane, aveva aperto questi centri, fornendo assistenza sanitari agli ospiti utilizzando personale non specializzato e non in regola con il contratto di lavoro. Nello specifico sono state trovate 10 lavoratrici non in regola, 7 delle quali georgiane irregolari sul territorio nazionale e per questo motivo denunciate in stato di libertà.

Gli ospiti, seppur di gran lunga in sovrannumero rispetto alle normative, erano tutti in buona salute.

I reati contestati al titolare, oltre quelli in materia di immigrazione clandestina, riguardano l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, abbandono di persona incapace, mancata presentazione del CPE, violazioni delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

All’uomo sono state inoltre elevate sanzioni per un totale di 225.239€.

Le autorità competenti sono al lavoro per garantire un’adeguata continuità assistenziale agli ospiti delle strutture.