Ansaloni-Crescioli: doppietta al GP Varignana per il Team Technipes #inEmiliaRomagna

Arrivata sulle strade di casa la prima meritata vittoria stagionale di Ansaloni, uno dei più solidi Elite italiani delle ultime stagioni, che si conferma atleta di grande valore. Secondo posto per il compagno Crescioli, che sarà riserva della Nazionale ai Mondiali U23 di Zurigo del 27 settembre. Per il Team Technipes #inEmiliaRomagna, ideato da Davide Cassani, è la quinta vittoria stagionale con quattro corridori diversi.

Una vittoria voluta, cercata, sicuramente meritata, quella di Emanuele Ansaloni al GP Varignana. Un risultato speciale per il Team Technipes #inEmiliaRomagna, che mette a segno una doppietta grazie al secondo posto di Ludovico Crescioli.

Sabato 21 settembre Ansaloni, Elite di Molinella, ha dimostrato ancora una volta di essere cresciuto gradualmente nel suo percorso da corridore fino a essere uno dei più solidi ciclisti Elite italiani. Nel 2023 ha ottenuto quattro vittorie mettendosi spesso in evidenza anche tra i professionisti. Anche nel 2024, nonostante un periodo di stop forzato, Ansaloni ha dimostrato in più occasioni con i prof di non avere paura di prendere il vento in faccia, ma anche di sapersi mettere a disposizione del team.

Dopo una serie di piazzamenti tra i dilettanti, al GP Varignana con 143 corridori al via (136 km da percorrere) è arrivato per Ansaloni il primo successo della stagione. Il corridore emiliano-romagnolo, che fa parte del team dal 2019, è entrato nel primo drappello di fuggitivi del giorno, nel corso della prima ora volata a oltre 48 km/h di media. Alle spalle dei battistrada, emergeva nel corso del circuito centrale a Castel San Pietro anche un secondo gruppetto, comprendente Ludovico Crescioli. Il gruppo, a tre minuti, era già tagliato fuori.

Nel finale, nei quattro giri della salita di Varignana, Ansaloni fa corsa di testa, braccato dai corridori della Beltrami, fino a quando si forma il drappello di sette corridori che si gioca il finale allo sprint: Crescioli lancia Ansaloni che non sbaglia. Crescioli è secondo, al termine di settimana che lo ha visto inserito tra le riserve nelle convocazioni del CT Marino Amadori per i Mondiali U23 in programma venerdì 27 settembre a Zurigo.

Un grande risultato per il Team Technipes #inEmiliaRomagna, per Davide Cassani che ha ideato il progetto, per il presidente Gianni Carapia, i tecnici Francesco Chicchi, Mario Chiesa, Michele Coppolillo, Mauro Calzoni e Alberto Contoli, il project manager Gian Luca Giardini e tutto lo staff tecnico, tra cui anche il preparatore Alessandro Malaguti e il consulente Leonardo Piepoli, meccanici, massaggiatori, nutrizionisti, accompagnatori, autisti e tutti i componenti del team, promosso da APT Servizi Emilia Romagna e Consorzio Terrabici.

Una bella vittoria a braccia alzate anche per il main sponsor Technipes, azienda emiliano romagnola presieduta da Raffaele Barosi, una bella realtà guidata dalla famiglia Barosi e che consente ai giovani ciclisti di crescere grazie al confronto con i più forti corridori al mondo della propria categoria.

Per il Team Technipes #inEmiliaRomagna è il quinto successo stagionale, dopo quelli di Nicolò Garibbo (2), di Ludovico Crescioli con la Nazionale al Tour de l’Avenir e di Lorenzo Anniballi, in una stagione che ha già portato anche 20 podi e 33 piazzamenti nei primi cinque.

Una doppietta che è motivo di orgoglio per i partner Technipes, APT Servizi Emilia Romagna, Bianchi, FTC, Suzuki, Caffè Borbone, ISB Sport, Alé Cycling, Velomann, Laserix, Blacks, Banco BPM, Sidi, Salmilano, Lotto, Bertoldo, Enervit, Vittoria, Kask, Koo, Biotex, Pieffe Sport – Bee1, Garmin, Coachpeaking, Grand Hotel Terme di Riolo, Consorzio Terrabici, D-Perf, Personalizzandia, Relab, Bike Passion e Pneus Tecnica Faenza.