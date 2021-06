Ecco i nomi dei bartender e dei locali in gara al Flower Cocktail&Drink Competition. La gara si terrà all’Anteprima Merano WineFestival “Naturae et Purae” in programma questo fine settimana 18-20 giugno in occasione di Merano Flower Festival.

La competizione si svolge sabato 19 giugno e vede protagonisti 8 bartender nelle categorie “drink” e “cocktail”, e 7 location nella categoria “locali”. Helmuth Köcher “In questa occasione abbiamo voluto una competition che valorizzi il mondo degli spirits già da molti anni protagonista al Merano WineFestival, 30^ edizione quest’anno dal 5 al 9 novembre.



Merano (BZ) – Sono 8 i bartender in gara al Flower Cocktail&Drink Competition di sabato 19 giugno nell’elegante cornice del Kurhaus durante l’Anteprima Merano WineFestival “Naturae et Purae”, organizzata in collaborazione con l’Azienda di Soggiorno di Merano e 5 Hats The Whinery Journal, e in programma questo weekend 18-20 giugno. La competizione dà vita al WineHunter Globe che premia i migliori locali e bartender italiani in una competizione a tappe i cui vincitori si sfideranno a novembre durante Merano WineFestival. Tre, dunque, le categorie del Flower Cocktail&Drink Competition: drink, cocktail e locale. Ai vincitori di ciascuna di esse viene assegnato il Globe Gold, mentre ai partecipanti il Globe Red.



Ecco i bartender protagonisti: Christian Gruber – Alessandro Pellegrini – Jacopo Melandri – Davide Minichini – Remy Vollman – Ehad “Odi” Sokoli – Leonardo Rigatti – Shanty Bisconti.



Ecco le 7 location: Grifoncino di Bolzano, Yard di Verona, Burici di Treviso, il Blended di Padova, il Mareo Dolomites Hotel di S.Vigilio, il Bamboo di Padova ed il DeBugs di Trento.



La giuria è composta da: Helmuth Köcher (Patron del Merano WineFestival), Fabio Di Pietro (Direttore del The Whynery Journal ed f&b manager internazionale), Gabriele Bianchi (Miglior Cameriere d’Italia under 30 e Tea Sommelier ) e Isabelle Zeni, blogger del team Passione Dolomiti.



L’Anteprima Merano WineFestival “Naturae et Purae”, da venerdì 18 a domenica 20, presenta un programma ricco di iniziative con Campania Felix – Blanc de Blanc al Pavillon des Fleurs e degustazione di 160 vini selezionati e prodotti tipici di tutti i territori della Campania; il focus è sui vini bianchi e parteciperanno Territori, Consorzi e Aziende. Nelle stesse giornate Cult Oenologist nella Kursaal con degustazione di oltre 100 vini selezionati da 6 enologi cult. Sabato 19 il Flower Cocktail&Drink e sempre il 19 e il 20 giugno Catwalk Rosè nella Kursaal con degustazione di oltre 60 vini rosè e bollicine di tutta Italia. Infine, Think Tank – Sostenibilità della Filiera Vitivinicola, Digital Event in programma sabato 19 dal tema attuale e visibile sulla piattaforma winehunterhub.com.

Com. Stam.