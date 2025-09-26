Antillo e il suo Museo Agropastorale, dove la memoria diventa cultura

Antillo, piccolo borgo incastonato tra i Monti Peloritani, nella Valle d’Agrò, è molto più di una semplice meta rurale. A 55 chilometri da Messina, questo paese conserva con orgoglio le tracce di una storia millenaria che affonda le radici nell’epoca preistorica e attraversa le civiltà sicula, greca, romana e bizantina.

Il centro del paese si sviluppa attorno alla piazza principale, dove svetta la Chiesa Madre dedicata a Santa Maria della Provvidenza. A pochi passi, il visitatore scopre un tesoro unico: il Museo Agropastorale, nato negli anni ’80 grazie all’impegno della comunità locale per preservare la memoria della civiltà contadina e pastorale.

Un viaggio tra oggetti, tradizioni e identità

Il museo raccoglie oltre 1000 reperti, tra utensili domestici, attrezzi agricoli, testimonianze fotografiche e oggetti della vita quotidiana di un tempo. Ogni pezzo racconta una storia, ogni angolo restituisce un frammento di vita vissuta.

Tra gli elementi più rappresentativi, la maschera del “Picuraru”, antica figura carnevalesca che incarna lo spirito agreste della comunità antillese e continua ancora oggi a sfilare per le vie del paese durante le celebrazioni popolari.

La Rete dei Musei Comunali della Sicilia

Il Museo Agropastorale di Antillo fa parte della Rete dei Musei Comunali della Sicilia, progetto promosso da ANCI Sicilia per valorizzare il patrimonio etno-antropologico regionale. Un’iniziativa che oggi coinvolge circa 200 musei in tutta l’isola, offrendo visibilità e opportunità di sviluppo culturale e turistico.

Tradizione e accoglienza

Ospitato nei locali del Centro di Aggregazione Sociale di Via Roma, il museo è aperto al pubblico e visitabile gratuitamente. In occasione delle principali manifestazioni, sono previste visite guidate e itinerari culturali che collegano il museo ai principali luoghi simbolo di Antillo, come la Rocca Castello e la Campana della Pace.

La voce del sindaco

“Il Museo Agropastorale è il cuore della nostra identità – spiega il sindaco Davide Paratore –. Rappresenta il desiderio della comunità di custodire le proprie radici e di raccontarle alle future generazioni. È un patrimonio vivo, che vogliamo continuare a far conoscere e valorizzare”.

Per info: Comune di Antillo

Piazza S. Maria della Provvidenza 98030 Antillo (ME)

Centralino unico: (+39) 0942 723031

comuneantillo@tiscali.it

Orario per il pubblico

Dal martedì al sabato dalle 09,30 alle ore 12,30

Com. Stam. + foto ANCI Sicilia