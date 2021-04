All’Antognolla Golf di San Giovanni del Pantano (Perugia), nel giro d’apertura del terzo torneo dell’Italian Pro Tour 2021, l’azzurro di Rieti condivide il primo posto con il giovane amateur spagnolo In alta classifica Vecchi Fossa e Manassero, quarti a tre lunghezze dai leader

Stefano Pitoni e Joel Moscatel, amateur spagnolo, sono in vetta con 66 colpi (-5), dopo il primo giro dell’Antognolla Alps Open presented by+energia, quarto torneo dell’Alps Tour 2021 e terzo evento stagionale dell’Italian Pro Tour in svolgimento a San Giovanni del Pantano (Perugia) sul percorso dell’Antognolla Golf (par 71). Moscatel, reduce da una brillante performance nell’Abruzzo Alps Open, dove ha chiuso al quarto posto con la palma di miglior amateur del torneo, si è visto affiancare dall’esperto Pitoni, 31enne di Rieti che ha già all’attivo tre vittorie sull’Alps Tour nel 2016 (Open La Pinetina, St. Malo Golf Open e Abruzzo Open).

Dietro il duo in testa, si fa largo l’inglese Jack Floydd, terzo con 68 (-3) a due lunghezze dalla prima posizione. Partenza in chiaroscuro per i due protagonisti più attesi, Jacopo Vecchi Fossa (leader dell’ordine di merito del circuito dopo il successo nell’Abruzzo Alps Open e vincitore del Campionato Nazionale Open) e Matteo Manassero (secondo classificato nelle prime due gare stagionali dell’Alps Tour e nel Campionato Nazionale Open). Entrambi gli azzurri occupano la quarta posizione con 69 (-2) al pari, tra gli altri, di Luca Cianchetti, Filippo Bergamaschi e dello scozzese Ryan Lumsden, vincitore del Mira Golf Experience Acaya Open, torneo inaugurale dell’Alps Tour 2021.

Pitoni, un percorso impegnativo, ma stimolante – “Sono molto soddisfatto per la qualità di gioco espressa. Il rendimento sul green, in particolare, è stato decisivo ai fini dello score. Il percorso mette a dura prova dal punto di vista fisico e la pioggia dei giorni scorsi ha imposto di valutare molto attentamente la potenza da imprimere ai colpi”.Queste le dichiarazioni di Stefano Pitoni, che ha chiuso il round con sette birdie e due bogey.

Moscatel, il meteo è stato l’ostacolo in più – “L’inizio di gara, con pioggia intermittente, ha reso ancora più difficile la prestazione, ma sono molto felice per come ho interpretato il gioco. Il percorso è davvero affascinante ed è in ottime condizioni. Poter scendere in campo con tanti professionisti mi farà acquisire esperienza preziosa per il futuro”. Questo il commento di Moscatel, che ha firmato uno score con sei birdie e un bogey.

Formula di gara e montepremi – L’Antognolla Alps Open si disputa sulla distanza di 54 buche con taglio dopo 36 che lascerà in gara i primi 40 classificati e i pari merito al 40/o posto. In palio un montepremi di 40.000 euro con prima moneta di 5.800.

La sicurezza al primo posto, il torneo a porte chiuse – Il torneo, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, si gioca a porte chiuse.

Il percorso di gara – Considerato uno dei campi da golf più belli e impegnativi d’Italia, il percorso 18 buche di Antognolla si caratterizza per i suoi fairway lunghi e in pendenza, per i meravigliosi ostacoli d’acqua e per i green ampi e ondulati. Progettato dal celebre architetto Robert Trent Jones Junior, l’intrigante layout del percorso rende il campo da golf di Antognolla emozionante e soddisfacente per golfisti di qualsiasi livello di gioco. Il circolo umbro ha già ospitato la 43esima edizione del PGAI Championship by+energia e si prepara ad accogliere, per la prima volta, una tappa internazionale dell’Alps Tour. A far da cornice al campo di gara il Castello di Antognolla.

Gli Sponsor – L’Italian Pro Tour ha il supporto di DS Automobiles (Main Sponsor); Fideuram (Official Bank); Kappa ed Eureco (Official Supplier); Corriere dello Sport, Tuttosport, Il Giornale (Media Partner. Official advisor: Infront.

Social Partner – Il circuito sostiene Sport Senza Frontiere Onlus che da anni porta avanti un progetto di inclusione sociale attraverso il golf.

Stefano Pitoni

Stefano Pitoni – Antognolla Alps Open Round 1