Martedì 7 dicembre, alle ore 18:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Anton Emilio Krogh e Monica Cirinnà presentano La forma del cuore (Mursia) insieme a Stefania Petyx. Posti limitati. Super green Pass obbligatorio.

Il cuore sembra un luogo disordinato, un guazzabuglio, ma è una macchina perfetta, un insieme intricato di ventricoli, vene, arterie. È un organo indomito che il petto fatica a contenere e che dà senso alle cose del mondo.»



Ada è un fuciliere scelto dell’Esercito italiano. Eve è una novizia francescana in attesa della conferma dei voti. Due donne diverse, ma che si scoprono molto simili quando i loro destini si incastrano durante un pellegrinaggio a Lourdes. Due vite, sullo sfondo di una Napoli strabordante di bellezza e di fantasmi, che cercano riparo sotto la rassicurante morale di una divisa, ma che si trovano a sperimentare sulla loro pelle l’imprevedibilità dell’amore. Ad aiutarle in un tortuoso percorso d’amore e di burocrazia ci sarà Margherita, avvocato impegnato soprattutto perché le unioni civili diventino legge in Italia. Questo romanzo è una storia di amore e libertà, di sfida alle convenzioni e alle divise, ma è anche il racconto dell’iter legislativo della Legge Cirinnà, perché l’amore non è solo una questione tra due persone, ma è quell’energia gloriosa che fa da collante dell’intera comunità.



Anton Emilio Krogh è avvocato. Sensibile alle tematiche del coming out, del bullismo e delle discriminazioni, presenta i suoi libri nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi su questi argomenti. Con Mursia ha pubblicato Come me non c’è nessuno. Diario di un sogno (2017) e Non si può fermare l’estate (2018).



Monica Cirinnà è senatrice eletta nelle liste del PD. Laureata in Legge all’Università La Sapienza di Roma, il suo nome è legato alla Legge Cirinnà, approvata nel maggio del 2016, che riconosce anche in Italia le unioni civili tra persone dello stesso sesso, oltre che a un impegno per i diritti umani, per l’ambiente e per gli animali.

