Antonella Colonna Vilasi, servizi segreti al femminile

– Professoressa, ci parli del tuo libro “Le donne dell’intelligence italiana. Dall’Italia preunitaria al 1949”? Come nasce, qual è l’ispirazione che l’ha generato?

Il libro è pubblicato dall’editore Carabba di Lanciano, ed è in libreria dal 1 giugno 2025. Il saggio è inserito nella collana “Studi di Intelligence” di cui sono direttrice.

E’ una storia dei servizi segreti italiani al femminile. Il libro, a partire da un excursus storico del ruolo delle donne nelle attività dirette e indirette di intelligence dall’antichità, si sofferma soprattutto su alcune figure storiche di agenti donne italiane adoperate in missioni di spionaggio nazionale ed internazionale. Una storia dell’intelligence italiana in cui le donne sono le vere protagoniste.

Antonella Colonna Vilasi, è scrittrice sagace e precisa. Racconta la storia dei servizi segreti che ha protagonista il gentil sesso, anche se qui mai termine fu improprio.

– Chi sono i destinatari che hai immaginato mentre lo scrivevi?

Coloro che sono interessati alla storia dei servizi segreti italiani in cui le donne hanno operato attivamente, che a tutt’oggi è quasi sconosciuta.

– Perché i nostri lettori dovrebbero comprare “Le donne dell’intelligence italiana”? Prova a incuriosirli perché vadano in libreria o nei portali online per acquistarlo.

La curiosità di conoscere il ruolo e le operazioni condotte dalle donne che hanno operato nell’intelligence italiana nella costruzione dell’Unità d’Italia del 1861, la Prima e la Seconda guerra mondiale, nella Resistenza, nei primi anni del post guerra ed i retroscena sconosciuti.

BREVE INTRODUZIONE E SINOSSI DEL LIBRO

Un saggio storico che illumina le figure dimenticate delle agenti italiane dal periodo preunitario al secondo dopoguerra: quando lo spionaggio era donna.

In un’epoca in cui la narrazione dello spionaggio resta prevalentemente maschile, Antonella Colonna Vilasi rompe il silenzio storico con un’opera tanto necessaria quanto sorprendente. Il libro, disponibile dal 1 giugno 2025, si propone come un documento di valore per chi desidera esplorare il mondo riservato dei servizi segreti attraverso una prospettiva storica e di genere.



In sole 116 pagine, l’autrice compie un’opera complessa: una panoramica dettagliata, documentata e multidisciplinare che parte da un excursus sull’intelligence femminile nell’antichità, per poi concentrarsi sul contesto italiano preunitario fino al 1949. In queste pagine, emergono nomi e vicende di donne straordinarie che operarono nell’ombra, spesso in condizioni di estremo pericolo, e il cui contributo è stato a lungo quasi ignorato dalla storiografia ufficiale.



La narrazione non è romanzata, ma rigorosamente basata su fonti, archivi, testimonianze. Ciò che colpisce è come l’autrice riesca a dare voce e identità a figure spesso rimaste nell’anonimato. Donne che, per patriottismo o per fede ideologica, si sono offerte come staffette, informatrici, criptanaliste, infiltrate o trasmettitrici. Figure che hanno agito con astuzia e coraggio in contesti bellici o diplomatici, contribuendo alla sicurezza nazionale tanto quanto i colleghi uomini.

Lo stile è chiaro, accademico ma mai arido, perfetto per una divulgazione scientifica che non rinuncia all’eleganza narrativa. Il risultato è un saggio che offre un nuovo paradigma: quello di una storia dell’intelligence in cui le donne non sono comprimarie, ma protagoniste. Una narrazione preziosa, che colma un vuoto storiografico e culturale, offrendo spunti per ricerche successive, dibattiti accademici, storici e riflessioni civili. Questo libro è un invito a guardare la storia con occhi nuovi. A riscoprire la forza, l’ingegno e l’intelligenza delle donne in un campo dove troppo spesso si pensa che abbiano avuto un ruolo marginale. Non si tratta solo di un saggio, ma di un gesto di giustizia storica.

ANTONELLA COLONNA VILASI:

Antonella Colonna Vilasi è una studiosa italiana, docente di intelligence e storia dell’intelligence in numerose agenzie ed università. Si occupa di intelligence dal 1987. Ha all’attivo più di cento pubblicazioni scientifiche in riviste accademiche. Promuove lo sviluppo della cultura della sicurezza attraverso iniziative didattiche e sociali in qualità di responsabile del Centro Studi Intelligence, ente scientifico riconosciuto dal MIUR, iscritto al Registro della Trasparenza del MISE e della Commissione Europea. Costituito nel 2012 a Roma per sua iniziativa, è un’associazione di esperti italiani ed europei in materia di storia, geopolitica, sociologia, economia e sicurezza internazionale con la finalità di sviluppare un sapere interdisciplinare sull’intelligence.

Il libro:

ANTONELLA COLONNA VILASI, “Le donne dell’intelligence italiana. Dall’Italia preunitaria al 1949”, CARABBA EDIZIONI, 1 GIUGNO 2025

di Roberto Dall’Acqua

