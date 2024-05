Feltrinelli Librerie via Cavour 133, Palermo – AREA ESTERNA ALLA ZTL – tel. 02 9194 7777 – WhatsApp +39 345 686 8487 Lunedì 27 maggio – ore 18 Antonietta Iolanda Lima, Felice Cavallaro, Elisabetta Di Stefano e Gianfranco Perriera presentano Antonietta Iolanda Lima architetto (Gangemi)

Antonietta Iolanda Lima ha costruito il proprio operato in più direzioni e ruoli non tutti conosciuti, tramite un approccio olistico che pone al centro l’essere vivente in un pensiero umanistico corroborato da un forte senso sacrale della vita. Sia pure in maniera non esaustiva, obiettivo del volume è quello di esplorare e raccontare la vicenda di un architetto cosmopolita per vocazione, capace di “contagiare” il proprio lavoro con interessi eterogenei fecondati da un’intrinseca curiosità verso tutto che ciò lo circonda.

«Per me l’architettura deve parlare agli uomini; vince quando nello spazio che essa crea ciascuno senza soggezione alcuna ci vive; lo usa, sente di potergli attribuire dei valori; scopre anche cose che non sa e ne mette in discussione altre, viene lui stesso messo in discussione e piano piano, attraverso la sua propria esperienza prende coscienza di che cosa sia lo spazio, avvertendone la fisicità e l’irrazionale. Ne acquista così il senso fruendo di volta in volta o contemporaneamente di oggetti comunicativi al massimo grado, carichi di significati; dotati di un potere immenso addirittura sbalorditivo. Nell’inverare la funzione, che dà soltanto la ragion d’essere, la sfida è sublimarla nella sfera dell’arte. Attraverso una sperimentazione conquistata a fatica l’architetto quindi dà espressione artistica ai bisogni della gente».

