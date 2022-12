Antonino Cannavacciuolo è tornato a Vicolungo The Style Outlets! Grande successo di pubblico per gli auguri di Natale dello chef

Come da tradizione, oggi, mercoledì 14 dicembre, lo Chef Antonino Cannavacciuolo ha fatto visita a Vicolungo The Style Outlets per portare i suoi migliori auguri di Natale alle centinaia di visitatori arrivati nel centro per incontrarlo.

A partire dalle 16.30, infatti, lo chef ha accolto nel suo punto smart gourmet “Antonino, il banco di Cannavacciuolo” i numerosi fan che hanno approfittato dell’occasione speciale per scambiarsi gli auguri, scattare foto e chiedere autografi. Non sono mancati neppure dei golosissimi assaggi di panettone, rigorosamente firmato dallo chef.

ANTONINO, il Banco di Cannavacciuolo

“ANTONINO, il Banco di Cannavacciuolo” ha debuttato a Vicolungo The Style Outlets a maggio 2019. Il punto smart gourmet vede coinvolte molte attività, dalla selezione di gastronomia Smart gourmet alla caffetteria di alta qualità, dal servizio take away alla vendita di oggetti di design e prodotti gastronomici. Sul menu sfiziosità salate come pizza fritta, parmigiana di melanzane, mozzarella in carrozza, cuoppo e dolci come, sfogliatelle, babà, code d’aragosta e altri prodotti tipici dello street food napoletano.

