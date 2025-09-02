Antonio Sorce Direttore Generale dell’Università di Palermo

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Palermo, previo parere del Senato Accademico, su proposta del Rettore Massimo Midiri, ha conferito l’incarico di Direttore Generale all’ing. Antonio Sorce.

“Porgo all’ing. Antonio Sorce, a nome personale e di tutto la comunità universitaria, i più sentiti auguri per il nuovo incarico – commenta il Rettore Massimo Midiri – Sono certo che la sua notevole esperienza, la sua profonda conoscenza dell’amministrazione, la sua professionalità e la sua competenza rappresentino una solidissima base per affrontare al meglio l’attività di un Ateneo come il nostro, dinamico e in continua crescita ed evoluzione. Rivolgo un sentito ringraziamento al dott. Roberto Agnello per avere ricoperto il ruolo di Direttore Generale e per il lavoro svolto in questi anni”.

L’ing. Sorce ha assunto l’incarico di Direttore Generale in data 1° settembre 2025. Svolgerà tale incarico sino al 31 agosto del 2028.

Antonio Sorce, laureatosi in Ingegneria civile presso l’Università degli Studi di Palermo, nei primi dieci anni della sua carriera ha maturato una intensa esperienza professionale nella progettazione e realizzazione di importanti opere di ingegneria ed architettura in Italia e all’estero.

Assunto nei ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Ateneo di Palermo, a partire dal 2018 ha ricoperto l’incarico di Dirigente dell’Area edilizia, servizio tecnico e sostenibilità. Nell’ultimo quinquennio è stato anche nominato responsabile di unità organizzative complesse dell’amministrazione universitaria che curano l’acquisizione di beni e servizi nonché, la gestione dei sistemi informatici dell’Ateneo.

Negli ultimi tre anni, nel ruolo di dirigente dell’Area Edilizia, ha svolto un’importante azione tecnico-gestionale che ha consentito all’Università di Palermo di avviare, ed in parte concludere, numerosi investimenti sul patrimonio edilizio, impegnando risorse finanziarie per oltre 150 mln di euro.

