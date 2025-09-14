Cronaca

Anziana in stato confusionale ritrovata e soccorsa dai Carabinieri e da personale del 118

Brignano Frascata – Stava camminando lungo una strada secondaria, in campagna, senza rendersi conto di dove si trovasse e perché.

Il personale del 118, in transito con un’ambulanza per il trasporto di un altro paziente, alla vista dell’anziana donna, per la quale erano in corso le ricerche, ha allertato i Carabinieri, che sono giunti rapidamente sul posto e hanno soccorso l’85enne. La donna, nonostante lo stato confusionale, è risultata in buone condizioni generali di salute ed è attualmente ricoverata presso l’Ospedale Civile di Tortona per i necessari accertamenti.

