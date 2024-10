AOOR Villa Sofia Cervello al via ambulatorio di ortopedia specialistico per l’elezione artoprotesi

Palermo – L’AOOR Villa Sofia – Cervello di Palermo amplia i servizi per l’utenza: al via ambulatorio specialistico ortopedico per l’elezione dedicato all’artroprotesi di anca, ginocchio e spalla.

L’ambulatorio che afferisce l’UOC (Unità Operativa complessa) di Ortopedia – diretta dal dr. Davide Bonomo– sarà ubicato presso la stessa, ovvero al 5 piano del “Polichirurgico” dell’Ospedale Villa Sofia.

L’ambulatorio sarà attivo dalle 9 alle 11 di ogni martedì (1 visita ogni 15 min, per un totale di n. 8 “Primi accessi” (ovvero prime visite), che saranno “processate” dal sistema secondo il criterio di priorità vigente per le prenotazioni SSN (in base all’indicazione del medico prescrittore). Ovvero “codice” B: breve (entro 10 gg), D: differite (entro 30 gg per le visite e fino a 60 gg per esami strumentali), P: programmato (entro 4 mesi).



Sistema di prenotazione:



La modalità di prenotazione avviene attraverso CUP di persona o inviando la prescrizione ai seguenti indirizzi: prenotazionicupurgentibrevi@villasofia.it; prenotazionicupdifferiteprogrammate@villasofia.it



NB: le prenotazioni decorrono dal 05/11/2024 e possono essere effettuate anche on line attraverso la procedura indicata nel sito aziendale.



Nella prescrizione occorre indicare Visita Ortopedica generale / PRIMI ACCESSI P.O. Villa Sofia. Diagnosi: deve rientrare naturalmente in una delle seguenti patologie inerenti l’artroprotesi: coxartrosi (progressivo deterioramento della cartilagine nell’articolazione dell’anca); gonartrosi (artrosi del ginocchio), omoartrosi (artrosi alla spalla: processo degenerativo dell’articolazione tra scapola e testa dell’omero).



“Si tratta – spiega Roberto Colletti direttore generale dell’AOOR Villa Sofia Cervello di Palermo – di un Ambulatorio specialistico per l’elezione dedicato al trattamento di patologie specifiche che coinvolgono l’artoprotesi nella ratio di ampliare il servizio offerto dalla nostra azienda all’utenza e migliorare la risposta ai bisogni di salute”.

CS