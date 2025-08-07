AOOR Villa Sofia Cervello, al via pagamento premialità 2024 per i dipendenti

Via libera al pagamento delle premialità 2024 per i dipendenti dell’AOOR Villa Sofia Cervello. La direzione strategica aziendale, nel rispetto dell’impegno assunto con le organizzazioni sindacali e con il personale dipendente, ha adottato il provvedimento relativo al pagamento della premialità 2024 per i dipendenti del comparto e della retribuzione di risultato per i dirigenti dell’Area professionale tecnica e amministrativa; Area medica sanitaria e non medica.

Il processo di valutazione della performance dei dipendenti è stato reso possibile grazie al supporto dell’Unità operativa complessa Risorse Umane.

Soddisfazione ha espresso il direttore generale Alessandro Mazzara:”Continua l’azione di ottimizzazione dell’attività amministrativa e del processo di miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’organizzazione aziendale, finalizzati a migliorare la qualità del lavoro e all’aumento della soddisfazione del personale dipendente”.

Gli importi saranno inseriti nella corrente mensilità di agosto 2025.

Com. Stam. + foto