Notizie

AOOR Villa Sofia Cervello, al via pagamento premialità 2024 per i dipendenti

• Bookmarks: 12

Alessandro Mazzara dg Villa Sofia Cervello

Via libera al pagamento delle premialità 2024 per i dipendenti dell’AOOR Villa Sofia Cervello. La direzione strategica aziendale, nel rispetto dell’impegno assunto con le organizzazioni sindacali e con il personale dipendente, ha adottato il provvedimento relativo al pagamento della premialità 2024 per i dipendenti del comparto e della retribuzione di risultato per i dirigenti dell’Area professionale tecnica e amministrativa; Area medica sanitaria e non medica.

Il processo di valutazione della performance dei dipendenti è stato reso possibile grazie al supporto dell’Unità operativa complessa Risorse Umane.

Soddisfazione ha espresso il direttore generale Alessandro Mazzara:”Continua l’azione di ottimizzazione dell’attività amministrativa e del processo di miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’organizzazione aziendale, finalizzati a migliorare la qualità del lavoro e all’aumento  della soddisfazione del personale dipendente”.  

Gli importi saranno inseriti nella corrente mensilità di agosto 2025.

Com. Stam. + foto

12 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
78 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com