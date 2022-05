AOOR Villa Sofia Cervello, Antonino Giambona nuovo direttore UOSD Diagnostica Molecolare Malattie Rare Ematologiche

Per 5 anni il dr. Antonino Giambona guiderà l’unita operativa semplice a valenza dipartimentale (UOSD) di “Diagnostica Molecolare Malattie Rare Ematologiche” dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello” di Palermo.

“Ancora una volta si sottolinea l’attenzione del management aziendale verso professionisti qualificati – commenta Walter Messina, direttore generale dell’Azienda “Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello” di Palermo -. La Diagnostica Molecolare costituisce un supporto fondamentale per la Clinica e il suo valore predittivo contribuisce, in una logica d’insieme, a garantire elevati standard di qualità assistenziale ai nostri pazienti in una logica sempre più avanzata e innovativa”.



Giambona laureatosi in Scienze Biologiche presso l’Università agli Studi di Palermo e specializzatosi in Genetica Medica presso l’Università degli Studi di Catania, vanta un particolare background in ricerca e sviluppo di metodologie innovative per la diagnostica molecolare di Laboratorio. Ha all’attivo diverse collaborazioni di spicco con numerosi centri pubblici di genetica, ginecologia ed ostetricia, neonatologia, ematologia e pediatria regionali e nazionali sul campo di laboratorio e tecnico- genetico per emoglobinopatie, talassemia, malattie rare del sangue e diagnosi prenatale. Significative esperienze estere: dal “Department of Medicine, Genetics and Development” Columbia University, college of Physicians and Surgeons, New York; al “Centre for Medical Genetics, at Johns Hopkins Hospital”, Baltimora, USA; al Karolinska Institute di Stoccolma; al Department of Obstetrics and Gynaecology della Ioannina University, Grecia. Quest’ultimo, in particolare, per lo sviluppo della diagnosi precoce di emoglobinopatia mediante celocentesi; versante, peraltro, su cui l’Azienda “Ospedali Riuniti “Villa Sofia – Cervello” vanta una lunga tradizione assistenziale fortemente qualitativa e rappresenta un punto di riferimento.

Giambona ha alle spalle un percorso formativo anche presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologiche Biomediche, Università degli Studi di Milano, oltre ad una collaborazione con il Centro di Microcitemia dell’A.O. Cardarelli di Napoli. Pubblicazioni scientifiche come coautore su riviste impattate e già revisore di lavori scientifici di riviste internazionali. Già responsabile, per la stessa azienda, del Laboratorio per lo Screening e la Diagnosi Prenatale di Talassemia ed Emoglobinopatie, struttura afferente alla U.O.C. di Ematologia per le Malattie Rare del Sangue e degli Organi Ematopoietici. Già membro del consiglio direttivo della Società Italiana per lo studio delle Talassemie e delle Emoglobinopatie (SITE). Coordinatore nell’ambito della stesura delle raccomandazioni per le “Buone Pratiche Cliniche: Diagnostica I e II livello delle Emoglobinopatie”. Giambona registra anche una rilevante attività didattica sul campo ed è stato responsabile scientifico di diversi progetti nell’ambito della prevenzione e della cura della Talassemia.

