AOOR Villa Sofia Cervello, avviato protocollo anestesiologico d’avanguardia Opioid Free, dopo studio sperimentale sui vantaggi dell’anestesia senza oppioidi

Ridurre al minimo gli effetti collaterali correlati agli oppioidi garantendo sicurezza, efficacia e un più rapido recupero post-operatorio, è uno fra gli obiettivi di una innovativa anestesia totalmente priva di oppioidi, Opioid Free Anesthesia (OFA), sviluppata, sperimentata e già regolarmente in uso sotto la guida di Dario Rampulla nel presidio ospedaliero Villa Sofia su pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia addominale.

La nuova strategia anestesiologica, ed i relativi molteplici potenziali benefici, è stata al centro di uno studio sperimentale nato dalla collaborazione tra l’equipe medica dell’Unità operativa complessa Anestesia e Rianimazione, diretta da Letterio Curatola, e la Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dell’Università degli Studi di Palermo tra il 2020 e il 2022, che ha coinvolto 379 pazienti sottoposti a chirurgia addominale laparoscopica, operati tutti nel presidio Villa Sofia.

I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista internazionale “Scientific Reports”, del gruppo editoriale Nature Portfolio (DOI: 10.1038/s41598-025-97116-x), confermano che il nuovo protocollo anestesiologico EGD, è in grado di assicurare un controllo ottimale del dolore intraoperatorio e una stabilità emodinamica comparabile a quella ottenuta con l’anestesia tradizionale a base di oppioidi.

L’orientamento OFA ha anche garantito una netta riduzione degli effetti collaterali tipicamente associati agli oppioidi garantendo così una ripresa più rapida, una mobilizzazione precoce e una diminuzione della durata della degenza ospedaliera. Inoltre si dimostra particolarmente promettente nei pazienti fragili, anziani, obesi o soggetti affetti da comorbidità multiple, per i quali i rischi legati all’impiego di oppioidi possono rappresentare un serio ostacolo alla buona riuscita dell’intervento e al decorso post-operatorio.

Lo studio conferma così il valore dell’anestesia personalizzata e multimodale, orientata alla massima sicurezza e al benessere del paziente. Un passo avanti significativo che pone l’ospedale Villa Sofia tra i centri italiani più attenti all’innovazione anestesiologica e alla qualità delle cure.

