AOOR Villa Sofia Cervello, disposta la liquidazione degli arretrati e gli adeguamenti in busta paga per i dipendenti da novembre

Al via la liquidazione degli arretrati relativi 2022/2024 per circa duemila dipendenti dell’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello.

Lo ha disposto la direzione strategica dell’AOOR Villa Sofia Cervello, con il supporto dell’Uoc Risorse Umane, che ha confermato il pagamento degli arretrati contrattuali e gli adeguamenti previsti dalle nuove tabelle contrattuali nella busta paga per i dipendenti già a partire dal mese di novembre 2025. La misura è finalizzata a garantire la tempestiva corresponsione delle spettanze maturate e a riconoscere l’impegno quotidiano del personale che, con professionalità e dedizione, assicura la continuità dei servizi sanitari dell’Azienda.

Soddisfazione ha espresso la direzione strategica aziendale per l’importante obiettivo raggiunto che va a vantaggio dei lavoratori. La Direzione, che ha incontrato le sigle sindacali, sottolinea l’impegno nel proseguire il percorso di valorizzazione delle risorse umane e di miglioramento dei processi amministrativi, e in quest’ottica, prevede che a dicembre saranno pubblicati i bandi per le progressioni economiche per differenziali di professionalità (Dep), che comportano un aumento stabile dello stipendio legato alla crescita delle competenze, non al cambio di inquadramento.

Com. Stam. + foto

