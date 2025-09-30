AOOR Villa Sofia Cervello, Epifanio Di Natale nuovo capo Dipartimento Medicina

Epifanio Di Natale è il nuovo capo Dipartimento di Medicina dell’AOOR Villa Sofia Cervello. Con la nomina del dott. Di Natale, già alla guida dell’Unità operativa complessa di Nefrologia e Dialisi, da parte della direzione strategica aziendale nel corso di una riunione del Collegio di Direzione, viene completato l’assetto organizzativo aziendale, che è così articolato:

Francesco Arcoleo, capo Dipartimento Servizi; Fulvio Piazza, capo Dipartimento Chirurgia; Nicola Cassata, capo Dipartimento Materno Infantile; Adolfo Rizzo, capo Dipartimento Oncoematologia; Baldassare Renda, capo dipartimento Emergenza con Trauma Center; Carlo Cicerone, capo dipartimento Cardio-Vasculo-Respiratorio; Vincenzo Nicastri, capo dipartimento Amministrativo-Tecnico-Professionale.

“Con la nomina del nuovo capo Dipartimento, si completa l’assetto organizzativo della nostra azienda ospedaliera, in linea con gli obiettivi strategici e i criteri di efficienza, innovazione e centralità del paziente che guidano la nostra azione di governo aziendale. Questo passaggio rappresenta un momento importante per rafforzare ulteriormente la governance clinica e amministrativa e garantire una sempre migliore integrazione tra le diverse articolazioni sanitarie – ha sottolineato il direttore generale dell’AOOR Villa Sofia Cervello, Alessandro Mazzara – Desidero esprimere il mio ringraziamento a tutte le professionalità coinvolte nel percorso di riorganizzazione e ottimizzazione, certo che sapranno interpretare al meglio il ruolo di alta responsabilità a beneficio della qualità dei servizi erogati e della crescita della nostra comunità professionale e rivolgo al nuovo capo Dipartimento i migliori auguri di buon lavoro”.

